Bilim insanları seks ve kanser arasında bağ tespit etti

Medical Xpress’in aktardığına göre, bu kural hem erkekler hem kadınlar için de geçerli.

İngiltere, Kanada, İtalya, Avusturya ve Türkiye’den bir grup araştırmacı, yaş ortalaması 64 olan 5722 İngiliz'in verilerini topladı. Denekler, doldurdukları anketlerde hayatı boyunca birlikte oldukları seks partnerlerinin sayısını belirtti.

10’dan fazla partnerle birlikte olan kadınların, hayatı boyunca tek partnerle olan kadınlara göre kanser teşhisi konma olasılığının yüzde 91 daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Erkeklerde de benzer eğilim gözlemleniyor. 10’dan fazla partnerle birlikte olan ekerlerin, hayatı boyunca tek partnerle olan erkeklere göre kanser teşhisi konma olasılığı yüzde 69.

Yine de partner sayısının kansere etkisinden bahsetmek için erken olduğunu kaydeden bilim insanları, istatistik üzerinde cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların etkisinin söz konusu olabileceğini anlattı.