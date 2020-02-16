YouTube'da son 15 yılda yayınlanan en popüler videolar sıralandı

Newsweek gazetesi, dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube’un kuruluşunun 15. yıldönümünde bu site üzerinden çeşitli zamanlarda yayınlanan ve hızla ünlenen videoları sıraladı.

Newsweek gazetesinin hazırladığı sıralamada, YouTube’da çeşitli zamanlarda yayınlanan ve hızlı bir şekilde izlenme rekorları kıran videolara yer verildi.

Sıralamaya ilk 2005’te Brezilya milli takımında forma giyen Ronaldinho’nun yaptığı antrenmanın görüntülendiği, ‘Ronaldinho - Touch of Gold’ adlı video ile başlandı. Bir ara video kaldırılmış, fakat daha sonra yeniden yayınlanmıştı.

2006-2007 döneminde ise komedyen Judson Laipply’nin 6 dakika boyunca 20. yüzyılın danslarının başlıca hareketlerini görüntülediği video kısa sürede Youtube fenomeni oldu.

Sıralamaya göre 2008’de en çok izlenen video ise şarkıcı Avril Lavigne’nin ‘Girlfriend’ adlı klibi oldu.

2009’da bir İngiliz ailenin paylaştığı, küçük bir çocuğun abisinin parmağını ısırırken görüntülendiği video, izlemelerde bir süre ilk sırada yer almaya devam eden müziksiz en son video oldu.

2010’da ise bu videonun yerini Lady Gaga’nın ‘Bad Romance’ adlı klipi aldı ve o zamandan itibaren müzik klipleri, birinciliği farklı içerikli videolara kaptırmadı.

Böylece 2010-2011 döneminde dünya izlenme rekorlarını kıran video, Justin Bieber’in ‘Baby’ parçası oldu.

2012’de ise bu parçanın yerini, ilk kez 1 milyar defadan fazla izlenen video olan, Güney Koreli şarkıcı Psy’ın söylediği ‘Gangnam Style’ adlı klip aldı.

2017 yılının fenomeni ise Luis Fonsi ve Daddy Yankee’nin yayınladıkları ‘Despacito’ klipi, 6 milyar defadan fazla izlenerek mutlak liderliğe ulaşan video oldu.