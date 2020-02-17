Araştırmacılar: Seks robotları psikolojik hasara yol açabilir

ABD'li araştırmacılar, yapay zekaya sahip seks robotlarının bireyler ve toplum üzerinde psikolojik ve ahlaki açıdan tehdit oluşturduğu uyarısını yaptı.

Bilim insanları bu alandaki teknolojinin düzenleme olmaksızın ilerlediğini, bunun nedeninin ise düzenleyici kurumların bu konuya girmekten utanması olduğunu söyledi ve yetkilileri harekete geçmeye davet etti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Duke Üniversitesi'nden Dr. Christine Hendren, bazı seks robotlarının karşı koyma programları olduğunu, böylece robotların sahiplerinin tecavüz senaryosu yaratabildiklerini söyledi ve ekledi:

"Bazı robotlar da çocuk görünümünde tasarlanıyor. Bunlardan birinin geliştiricisi olan ve pedofil olduğunu açıklamış Japon bir adam, bunun gerçek bir çocuğa zarar vermesinin önüne geçen önleyici bir araç olduğunu savunuyor.

Ama bu öte yandan ortadan kaldırılması gereken bu tür davranışları normalleştirmiyor mu?"