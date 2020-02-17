ABD'de kaybedilen yüzük 47 yıl sonra Finlandiya'da bir ormanda bulundu

Oregon eyaletinin Portland kentinde yaşayan Debra McKenna, 1973’te lise öğrencisiyken erkek arkadaşının kendisine verdiği yüzüğü kaybetti.

Yüzük, lise ve üniversite yılları boyunca birlikte olduğu ve daha sonra da evlendiği eşi Shawn’a aitti. Ancak McKenna, yüzüğü yanlışlıkla bir mağazada unuttu.

Geçen hafta bir e-posta alan McKenna yüzüğün bulunduğunu öğrendi.

Woman’s ring lost 47 years ago in US is discovered in a forest in Finland https://t.co/FwIXOlskQa — Indy World (@IndyWorld) February 17, 2020

Finlandiya basının aktardığına göre metal işçisi Marko Saarinen, ocak ayında ülkenin güneybatısındaki Kaarina kasabasında ormanlık alanda çevreyi metal dedektörle tararken yüzüğü buldu.

Saarinen, yüzüğün üzerinde 1973 tarihi ve Morse Lisesi isminin yanı sıra S ile M harflerinin yazılı olduğunu görünce sosyal medya aracılığıyla okulun mezunlar derneğiyle temasa geçti. Saarinen, kayıp yüzüğün sahibini aradığını aktardı.

Saarinen ve derneğin çabalarıyla yüzüğün Shawn McKenna'ya ait olduğu ortaya çıkarıldı.

Yüzüğün Finlandiya'ya nasıl gittiği bilinmezken, Debra McKenna "Birinin yüzüğü bulduğunu ve bana ulaşmaya çalıştığını öğrendiğimde çok ağladım. Dünyada iyi insanlar var ve onlardan daha fazlasına ihtiyacımız var" diye konuştu.

Lise yıllarından itibaren beraber olan çiftin 1977'de evlendiği, 40 yıllık birlikteliğin ardından Shawn'un 2017'de kanserden hayatını kaybettiği belirtildi.