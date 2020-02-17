NASA atmosferin en uzak noktasındaki bulutların görüntüsünü paylaştı

NASA’nın Instagram hesabından paylaştığı ‘gece parlayan bulutların’ resminin yorum bölümünde kurum yetkilileri, görüntünün ‘Uzayın sonundan bir kartpostal’ olduğunu yazdı.
NASA, “Elektrik renginde olan bu bulutlar ancak güneş battıktan sonra ufuk çizgisinin altındayken onları aydınlattığı zaman görülebiliyor” ifadelerini paylaştı.
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A postcard from the edge of space. These electric-blue clouds are only visible when the Sun is below the Earth's horizon and illuminates them. Pictured from 269 miles above the South Pacific on an orbiting International Space Station, noctilucent clouds, or night shining clouds, are the highest clouds in the Earth's atmosphere. Image Credit: NASA #NASA #Space #clouds #horizon #spacestation
Fotoğrafın Uluslararası Uzay Istasyonu’ndan (UUİ) Pasifik Okyanusu’nun güneyinde 269 mil (neredeyse 433 kilometre) yükseklikten çekildiğini ekleyen NASA, ‘gece parlayan bulutların’ dünya atmosferinin en üst noktasında bulunan bulutlar olduğunu vurguladı.
Dünya’nın mezosferinde, yaklaşık olarak 76-85 kilometre yükseklikte oluşan ‘gece parlayan bulutlar’, derin yaz alacakaranlığında kuzey ve güney enlemlerde, 50 ila 70 derece aralıklarında görülebiliyor.
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