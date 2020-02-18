Ocak ayı hayvan hakları raporu açıklandı: En az 48 bin hayvanın yaşam hakkı gasp edildi, 47 işkence vakası meydana geldi

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) ocak ayı hayvan hakları ihlalleri raporunu, dün açıkladı. Rapora göre bir ayda en az 48 bin hayvanın yaşam hakkı gasp edilirken, 47 işkence vakası meydana geldi.

Hazırlanan rapor, 9 Kasım 2019’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden HAKİM Koordinatörü Burak Özgüner’e adandı.

BirGün'den Dilara Şimşek'in haberine göre, HAKİM Koordinatörü Fatma Biltekin, milyonlarca hayvanın fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ve farklı endüstriler tarafından sistematik zulme uğradığını vurguladı. Medyada bu ihlallerin küçük bir kısmına yer verildiğini söyleyen Biltekin, “Bir aylık rapor bile, hayvan hakları ihlâllerinin aslında ne denli korkutucu boyutlarda yaşandığı gerçeğini de ortaya koyuyor” dedi.

HAKİM raporuna göre, ocak ayında en az:

48 bin 348 yaşam hakkı gaspı,

47 işkence vakası,

29 bin 804 özgürlüğü kısıtlama,

2 cinsel şiddet,

Belediye çalışanları ve kamu görevlileri eliyle yaşanan 4 ihlal vakası raporlanabildi.

Bakanlık verisi: 2019 yılı kasım ayına kadar 7 milyon 174 bin 352 hayvan yurt içi sevk sırasında işkenceye maruz bırakıldı

Hayvan Hakları ve Etiği Derneği’nden Aslı Alpar, “Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan elde edilen veriye göre 2019 yılı kasım ayına kadar 7 milyon 174 bin 352 hayvan yurt içi sevk sırasında işkenceye maruz bırakıldı. Resmi olmayan verilere göre adalarda bin 400’den fazla at faytona koşturulma esnasında eziyet gördü” diye konuştu. Alpar, TÜİK verilerine göre 2019’un ekim ayına kadar 2 milyon 090 bin 771 hayvanın cinsel şiddete maruz bırakıldığını belirtti.

12 yılda 125 yunusa ne oldu?

Yunuslara Özgürlük Platformu’ndan Öykü Yağcı da yunus gösteri ve merkezlerindeki soruna dikkat çekti. 2005-2017 yılları arasında afalina türü 75 yunusun yunus parklarına satıldığını belirten Yağcı, “Yunus parkı işletmecilerinin paylaştığı mevcut toplam tutsak yunus sayısı 50. Arada 25 gibi büyük bir fark var. 12 yılda 25 yunusa ne olduğunu, bu ticari işletmelerde kaç hayvanın hayatını kaybettiğini öğrenmek istiyoruz” dedi.

Öte yandan geçen sene hayvan hakları ile ilgili CHP 24, HDP 8, MHP 3 ve İyi PARTİ 1 soru önergesi verirken AKP soru önergesi vermeyen tek parti oldu.