Dünyanın en zengini Bezos iklim değişikliğiyle mücadeleye 10 milyar dolar bağışlıyor

Dünyanın en zengin ismi olan Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar bağışlama sözü verdi. Bezos'un sözünü verdiği bağış miktarı servetinin tahmini olarak yüzde 8'lik bir kısmını oluşturuyor.

Amazon'un CEO'su ve Washington Post gazetesini sahibi Jeff Bezos, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar bağışta bulunacağını duyurdu.

© REUTERS / HENRY NICHOLLS ABD'li şarkıcı Miley Cyrus, 'Dünya'nın iyiliği' için çocuk sahibi olmayacak yaptığı açıklamayla yeni 'Bezos Dünya Fonu'nun bu yaz para dağıtımına başlayacağını duyururken, “Birlikte yaşadığımız bu dünyayı harap eden iklim değişikliğine karşı savaşmakta var olan yöntemleri uygulayanlar ve yeni yöntemler bulmak isteyenlerle birlikte çalışmak istiyorum” dedi. Bezos'un sözünü verdiği bağış miktarı, yaklaşık 135 milyon dolarlık servetinin tahmini olarak yüzde 8'lik bir kısmını oluşturuyor.

Bezos'un, daha önce iklim değişikliğiyle mücadele çağrısı yapan Amazon çalışanlarını kovmakla tehdit ettiği iddia edilmişti.

Bezos'un açıklamasının iddialardan 1 ay sonra gelmesi dikkat çekti.

Çalışanlar geçen mayıs ayında Amazon'un iklim değişikliğiyle mücadele için harekete geçmesi gerektiğini belirterek imza kampanyası başlatmış, ekimde de protesto yapmıştı.

Öte yandan, Amazon daha önce yaptığı bir açıklamada 2040'a kadar 'sıfır karbon' politikasına geçileceğini duyurmuş, bünyesindeki araçların da elektrikliye çevrileceğini açıklamıştı.