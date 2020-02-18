Dünyanın en zengini Bezos iklim değişikliğiyle mücadeleye 10 milyar dolar bağışlıyor

Amazon'un CEO'su ve Washington Post gazetesini sahibi Jeff Bezos, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar bağışta bulunacağını duyurdu.
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Today, I’m thrilled to announce I am launching the Bezos Earth Fund. Climate change is the biggest threat to our planet. I want to work alongside others both to amplify known ways and to explore new ways of fighting the devastating impact of climate change on this planet we all share. This global initiative will fund scientists, activists, NGOs — any effort that offers a real possibility to help preserve and protect the natural world. We can save Earth. It’s going to take collective action from big companies, small companies, nation states, global organizations, and individuals. I’m committing $10 billion to start and will begin issuing grants this summer. Earth is the one thing we all have in common — let’s protect it, together. - Jeff
Bezos'un, daha önce iklim değişikliğiyle mücadele çağrısı yapan Amazon çalışanlarını kovmakla tehdit ettiği iddia edilmişti.
Bezos'un açıklamasının iddialardan 1 ay sonra gelmesi dikkat çekti.
Çalışanlar geçen mayıs ayında Amazon'un iklim değişikliğiyle mücadele için harekete geçmesi gerektiğini belirterek imza kampanyası başlatmış, ekimde de protesto yapmıştı.
Öte yandan, Amazon daha önce yaptığı bir açıklamada 2040'a kadar 'sıfır karbon' politikasına geçileceğini duyurmuş, bünyesindeki araçların da elektrikliye çevrileceğini açıklamıştı.
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