İtalyan kasabası çocuğuyla gelenin kirasını ödeyecek: '1 euro taktiği yazlıkçıları çekti'

İtalya'yı '1 euroya ev' furyası sarmışken, ilk defa bir kasaba farklı bir yaklaşım ortaya koyarak 'nufüs artırma taktiğini' değiştirdi. Bölgeyi yazlıkçılardan korumak isteyen Teora kasabası, çocuğu olan ve üç yıl ikamet sözü veren ailelerin kirasını ödeyecek.

İtalya, uzun süredir popülasyonu düşen bölgelere nüfusu çekmek için '1 euro'ya ev' tatkiğini uyguluyor. Ancak ülkenin güneyindeki Campania bölgesinde bulunan Teora kasabasının belediye başkanı Stefano Farina, bu yöntemin işlevsel olmadığını belirterek yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

1 euro'ya hatta bedavaya ev alanların bölgeye sadece yaz aylarında tatil yapmak için geldiğini söyleyen Farina "Bu nüfusu artırmaz insanların sürekli burada ikamet etmelerini sağlamalısınız. Çocukları burada okula gitmeli" dedi.

© Fotoğraf : CNN International Teora

'En az bir çocukları olmalı'

Yeni projesi hakkında CNN'e konuşan Farina, yeni uygulamaya başvuru yapacak kişilerin en az bir çocuğu olması gerektiğini söyledi. En az üç yıl burada yaşama sözü veren ailelerin kiralarını karşılayacaklarını belirten Farina, bölgede evlerin aylık kirasının yaklaşık 200 euro olduğunu ifade etti.

Farina 'çocuk zorunluluğunu' ise şu cümlelerle açıkladı: "Bu olumsuz trendi tersine çevirmek istiyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz. Yeni aileler, küçülen topluluğumuzun yapı taşları olacak, bu yüzden daha fazla çocuğu olanları başvurmaya teşvik ediyoruz."

After numerous Italian communities have tried to revive their populations by selling homes for little more than a dollar, one town has a new approach. Teora is hoping to lure potential residents by offering to pay towards their rent if they move in. https://t.co/ogV34Ticye — CNN (@CNN) February 17, 2020

​

'Senede 2 çocuk doğuyor, 20 kişi ölüyor'

Kasabadaki nüfus azalmasının en üst seviyede olduğundan yakınan Farina, "Bir sene içerisinde kasabada doğan bebek sayısı iki. Ölenlerin sayısı ise yirmi" diye konuştu.

Toplam nüfusun 1500 olduğunu söyleyen Farina, 1980'de meydana gelen büyük bir depremden sonra bölgenin boşaldığını, o günden beri de eski haline dönemediğini ifade etti.