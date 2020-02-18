62 yaşındaki ABD’li 8 saat plank pozisyonunda durdu, rekor kırdı

ABD’de 62 yaşındaki George Hood isimli eski denizci, dünyanın en uzun süre plank pozisyonunda kalan erkeği oldu. Hood, 8 saat 15 dakika 15 saniye pozisyonda kalarak Guiness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı.
Ortalama bir insanın söz konusu pozisyonda iki dakikadan fazla duramadığı göz önünde bulundurulsa, Hood’un rekora nasıl hazırlandığı merak konusu.
Sıkı bir program uygulayan Hood, hazırlık sürecinde 2100 saat plank egzersizi yaptı, 674000 mekik ve 270 şınav çekti.
Rekor daha önce 14 dakika pozisyonda kalan Çinli polis memuru Mao Weidong’a aitti.
8 hours #plank. My #abs are sore just from reading this pic.twitter.com/IyNZpZ3O3C— RT (@RT_com) February 18, 2020
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