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22:25 18 Şubat 2020
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    Trump Davos

    Trump ve Soros dahil Davos katılımcılarının DNA'sını açık artırmaya çıkarma eylemi

    © REUTERS / Carlos Barria
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    ABD merkezli teknoloji devlerinin internette yaşamlarıyla ilgili bilgi paylaşan milyonların kişisel bilgilerine haiz olduğu bir dönemde, genetik bilgilerin şirketlerin eline geçmesini önlemek için bir grup harekete geçti. Kendisine 'Earnest Project' adını veren grup, bunu engellemek için dünya liderlerini kışkırtmaya yönelik bir açıklama yaptı.

    'Earnest Project' isimli bir grup, İsviçre'nin Davos kasabasında her yıl düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na 2018'de katılan dünya liderlerinden ve şöhretlerinden DNA örnekleri kapıp kaçtığını ve bunları açık artırmaya çıkaracağını iddia etti.

    OneZero'nun haberine göre 'Earnest Project' adlı grup, 2018 Dünya Ekonomik Forumu'nda VIP misafirlerin ellerinden bıraktıkları ya da attıkları nesneleri ve çöpleri topladı. Bunların üzerinde kullanmış kişinin genetik izleri vardı. 2018'de Davos'ta boy gösterenler arasında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, spekülatör finansçı George Soros, müzisyen-şarkıcı Elton John gibi dünya çapında tanınan isimler vardı. 

    Grup tarafından toplanan ve 'Davos Koleksiyonu' adı verilen çer çöp arasında mendiller, kağıt bardaklar, sigara izmaritleri, saç telleri, çatal-bıçaklar var. Kataloglanan atık nesnelere fiyat da biçildi. Seç tellerine 1200 dolar, bir şarap bardağına 65 bin dolar ödül konuldu. Ancak katalogda her nesnenin kimin genetik izlerini taşıdığı belirtilmiyor. Gerçekten dünya liderlerinin DNA'larını taşıyıp taşımadıkları da bilimsel olarak teyit ettirilmiş değil.

    Nesnelerin 20 Şubat'ta New York'ta açık artırmayla satışa çıkarılacağının duyurulması, bunun gerçek açık artırma mı yoksa verilerin savunmasızlığı sorununa dikkat çekmeyi amaçlayan performans sanatı mı olacağı tartışmalarını beraberinde getirdi. Ancak daha sonra açık artırmanın 'çözülemeyen yasal meseleler' nedeniyle ertelendiği açıklandı. 
    'Earnest Project', teknoloji devleri kullanıcılar hakkında en hassas verileri toplayabilirken, 'gözetleme kapitalizmi' (surveillance capitalism) hakkında farkındalık yaratmayı hedeflediğini belirtti. Hassas veri toplamanın genetik verilere kadar varacağından endişe ettiğini vurgulayan grup, böyle bir durumda kişinin ataları, ilişkileri, hastalıklarına dair bilgilerin ele geçirilebileceği ve şantaja kadar varan amaçlarla kullanılabileceği uyarısında bulundu. Açık artırmanın da dünyanın en elit isimlerini buna karşı harekete geçmeye teşvik etmeye yönelik olduğunu ifade etti.

     

    'Earnest Project''in OneZero'ya gönderdiği e-postada şöyle denildi:

    "Gezegenin en güçlü insanlarından alınan yaşamsal ve hassas verileri toplayarak ve satarak elitleri gözetleme kapitalizmine karşı kendiliğinden tepki göstermeye teşvik etmeyi umuyoruz. İnsanlar sürekli olarak DNA'larını çevrelerinde ve attıkları nesnelerde tortu olarak bırakıyor. Odaklanılırsa, hedef bellenen kişinin DNA'sını toplamak çok kolay... Buradaki mesele, güçlülerin sadece kendilerini mi yoksa hepimizi mi koruyacağı?" 

    Dünya liderlerinin DNA örneklerinin toplanması, casusluk takibinden suikast planlarına dek kullanım alanı olmasından ötürü ayrıca hassas bir konu.  

     

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