Koronavirüs salgınının üretime etkisine rağmen yeni iPhone modeli martta çıkacak

Bloomberg, Apple'ın önceki iPhone modellerine kıyasla daha az özellikli ve düşük maliyetli olan 'iPhone SE 2' modelinin, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının üretime yönelik kötü etkilerine rağmen önümüzdeki ay piyasaya sürüleceğini yazdı.

Ayrıca MacRumors analisti Ming-Chi Kuo, 4.7 inçlik bir ekrana ve 399 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması beklenen cihazın 2020'nin ilk yarısında piyasaya sürülebileceğini belirtti.

Haber, Apple'ın birkaç gün önce Çin'deki üretim sorunları nedeniyle iPhone tedarikini küresel çapta olumsuz yönde etkilyeceğini açıklamasının ardından geldi.

Apple'dan yapılan açıklamada, salgının merkez üssü Hubey eyaletinin dışında yer alan üretim tesislerinin geçici olarak kapatıldığı ve açılmalarının beklenenden daha uzun zaman alacağı belirtilmişti.

Diğer yandan Apple, salgının Çin'deki talebi de etkilediği bilgisini de vermişti.

Johns Hopkins Üniversitesi Sistem Bilimi ve Mühendisliği Merkezi'ne göre, dünya çapında 73.450'den fazla koronavirüs vakası tespit edildi ve 1.875 kişi hayatını kaybetti. Bununla birlikte en az 13.147 kişi tedavi edilerek taburcu edildi.