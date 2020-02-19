Microsoft, sorunlu olduğu gerekçesiyle Windows 10 güncellemesini geri çekiyor

11 Şubat’ta yayınlanan KB4524244 numaralı güncelleştirmenin, bilgisayarlarda yavaşlamadan, 'ayarlardaki değişikliklerin iptaline kadar’ çeşitli hatalara neden olduğu için kullanımdan kaldırıldığı belirtildi.

Microsoft, güncellemeyle ilgili kritik hataları kabul ederek, nasıl kaldırılacağına ilişkin talimatları yayınladı. Şirket, güncellemenin yeni sürümünün yakın bir zamanda yayınlanacağını kaydetti.