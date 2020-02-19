Endonezya Sağlık Bakanı: Koronavirüsten dualarla korunuyoruz

Sars, Ebola, kuş gribi salgınlarına reaksiyonuyla sınıfta kalmış kabul edilen Endonezya'da bu kez koronavirüse dinsel açıklama getirildi. En kalabalık Müslüman ülkenin sağlık bakanı, koronavirüsten azade olmalarını halkın duaları sayesinde tanrıya borçlu olduklarını söyledi. Oysa bir Harvard araştırması, ülkede en az 5 vaka öngörüyor.

Merkezi Çin'in Vuhan kenti olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını pekçok ülkeye sıçrarken, en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülke konumundaki Endonezya'da yetkililer hiçbir vakaya rastlanmadığını iddia edip bunu halkın dua etmesiyle açıklıyor.

Çin'e çok yakın olan ve her ay on binlerce Çinli tarafından ziyaret edilen Endonezya, komşu Malezya ve Filipinler'de bulaşma saptanmasına rağmen, resmi olarak koronavirüs vakalarından azade gözüküyor.

Endonezya medyasına göre sadece 104 kişiye koronavirüs testi yapılırken, iktidar yetkilileri halkın dualarla korunduğu iddiasında.

Singapur, Japonya, Tayland, Güney Kore, Tayvan, Vietnam, Hong Kong ve Kamboçya gibi diğer Doğu Asya ülkeleri koronavirüs vakaları açıklarken, Endonezya Sağlık Bakanı Terawan Agus Putranto, basın toplantısı düzenleyip, hastalıktan azade olmalarını tümüyle dualara borçlu olduklarını söyledi.

Salgın hastalığa yol açan virüslerle ilgili uzmanlığı bulunmayan askeri doktor ve radyolog Terawan Agus Putranto, "Allah'a borçluyuz. Dualarımız sayesinde. Böyle bir şeyin Endonezya'ya ulaşmasını istemeyiz" vurgusunu yaptı.

Bilim insanlarına göreyse yüzde 87'si Müslüman olan 267 milyon nüfuslu Endonezya'da hiç koronavirüs vakası olmaması çok düşük ihtimal.

Al Jazeera'ya göre, bilimsel şüphe, kasım ve aralık aylarında Vuhan'dan Endonezya'ya 100 bin kişinin gelmiş olmasından kaynaklanıyor.

Bu, Endonezya'yı salgının merkezinden hareketle en çok seyahat edilen 6. rota yapıyor.

ABD'nin Harvard Üniversitesi'nden Prof. Marc Lipsitch liderliğindeki bir grup bilim insanı, teşhis edilmemiş koronavirüs vakalarının bulunduğu ülkelerin hangileri olabileceğiyle ilgili bir araştırma yaptı.

Çin'den gelen ziyaretçilerin sayısı ve diğer ülkelerdeki örnekleri temel alarak yaptıkları matematik formülasyon, Endonezya'da en az 5 koronavirüs vakası öngörüyor.

Al Jazeera'ya konuşan Prof. Marc Lipsitch, "Endonezya'da sıfır vaka mümkündür, ama çok düşük ihtimaldir ve birçok vaka olması daha yüksek ihtimaldir" değerlendirmesini yaptı.

Harvard araştırmacı grubuna göre Endonezya havaalanlarında yolculara yüksek ateş taraması yapılması yeterli değil.

Çin'in 5 Şubat'ta Endonezya'nın Bali Adası'ndan gelen bir yolcuda koronavirüs saptadığını hatırlatan araştırmacılar, Çin'e döndükten 8 gün sonra konan teşhisin, hastanın Bali'deyken virüsü taşıdığı ya da kaptığı anlamına gelebileceğini belirtti.

"Sadece Endonezya değil, pek çok ülke böyle bir meseleyle karşı karşıya" diyen Prof. Lipsitch, "Test etme düzeyi yüzde 100 olsa bile, sınırda tespitte bulunma yüzde 100 yeterli değil" uyarısını yaptı.

Harvard araştırmasını sert dille reddeden Sağlık Bakanı Putranto ise "Harvard'a söyleyin Endonezya'ya gelsin. Onlar gelip görsün diye tüm kapıların açılmasını emredeceğim. Ört bas etmemizi gerektirecek bir durum yok" dedi.

Çin'le arasındaki ticari uçak seferlerini de durduran Endonezya, Vuhan'dan tahliye ettiği 238 yurttaşını iki hafta Natuna'da karantinada tuttuktan sonra, hiçbir sağlık sorunları olmadığını beyan ederek taburcu etti.

Takım adalar ülkesinde 10 küsur yıl önce çıkan H5N1 kuş gribi virüsü yüzde 84 ölüm oranıyla 200 can alınca, Dünya Sağlık Örgütü müdahale etmek zorunda kalmıştı.