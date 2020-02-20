Burger King'den 'Küflü Whopper' reklamı

Dünyanın önde gelen markalarından Burger King yapay renklendirici, tatlandırıcı ya da koruyucu içermeyen Whopper’larını ABD’deki 400 restoranında satışa sunan ve bu kararını yıl sonuna kadar ülkedeki tüm restoranlarda uygulayacağını açıkladı. Bu değişikliği duyurmak isteyen fast food devi, Whopper’ın doğallığını gözler önüne seren küflü bir reklam filmi yayınladı.

the beauty of real food is that it gets ugly. that’s why we are rolling out a whopper free from artificial preservatives. coming by the end of 2020 to all restaurants in the U.S. pic.twitter.com/yQL6kAYZrY — Burger King (@BurgerKing) February 19, 2020

​Burger King tarafından Whopper’ın 34 gününün 30 saniyeye sığdırılarak sergilendiği ‘Küflü Whopper’ adlı filme Aretha Franklin’in seslendirdiği ‘What A Difference A Day Makes’ eşlik ediyor.

‘Yapay Koruyucu İçermemenin Güzelliği’

Reklamda hamburger, ilk haliyle fotoğraflanacakmış gibi özenle hazırlandıktan sonra gün içerisinde hamburgerde yaşanan bozulma göze çarpıyor. Marullar kendini salarken ekmek küfleniyor, öte yandan köfte yosun tutuyor. Bu görüntünün ardından ekranda ‘Yapay Koruyucu İçermemenin Güzelliği’ yazısı beliriyor.

Burger King restoranlarında gerçek gıdanın daha lezzetli olduğu görüşünü dile getiren Burger King Global CMO’su Fernando Machado, reklam fikrinin ürünlerden yapay renklendirici, tatlandırıcı ve koruyucuları çıkarmaya başlamasından beri masada olduğunu söyledi.