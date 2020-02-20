Sosyal medyada fenomen olan 'Fındık' hastalandı

Turhal'a bağlı Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta bularak, okula getirdikleri av köpeği melezi olan erkek yavru köpek, sosyal medyada dünün en çok konuşulan konusu oldu.
Okulun öğrencilerinin yoğun ilgi ve sevgi gösterdiği, 'Fındık' adı verilen köpek, sosyal medyada gündemin ilk sıralarına çıktı. Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer'in diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan 'Fındık' ilçede de ilgi odağı oldu. Bugün hastalanan 'Fındık'ı Turhal Belediyesi veterineri kontrol edip ilaç verdi.
‘Hayvan sevgisi ailede ve okulda aşılanır’
Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Kurucular Kurulu Başkanı Nihal Erkoç, Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu öğrencilerini ve 'Fındık' ı ziyaret etti.
- Tokat Turhal'da, bir köy okulunda öğretmen ve öğrenciler tarafından beslenen 'Fındık' isimli köpeğin öğrenci önlüğü giydirilerek çekilen fotoğrafları, dün sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kırmıştı. Okulun maskotu haline gelen köpek bugün hastalandı.© DHA /
- Tokat Turhal'da, bir köy okulunda öğretmen ve öğrenciler tarafından beslenen 'Fındık' isimli köpeğin öğrenci önlüğü giydirilerek çekilen fotoğrafları, dün sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kırmıştı.© DHA /
‘Biz nazar gözüyle bakıyoruz’
Haberler çıktıktan sonra yoğun telefon trafiği yaşadığı kaydeden öğretmen Mustafa Önlen ise "Sabaha kadar uyuyamadım. Çok güzel mesajlar ve destekler aldık. 'Fındak'ta ufak bir soğuk algınlığı var. Biz nazar gözüyle bakıyoruz. Turhal Belediyemize teşekkür ediyorum. 'Fındık'ın gerekli bakımlarını yapıyor, aşılarını yapıyor. Bugün antibiyotik aldı ve bir torba mama bıraktılar" diye konuştu.
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