Victoria's Secret 1.1 milyar dolara satıldı

Ekonomik krizde olan dünyaca ünlü iç çamaşırı firması Victoria’s Secret, 1.1 milyar dolara Sycamore Partners şirketine satıldı.

ABD'li perakende şirketi Limited Brands (L Brands), dünyaca ünlü iç markası Victoria’s Secret’ın 1.1 milyar dolar değerindeki yüzde 55’lik hissesini bir Sycamore Partners'a satmak üzere anlaştı.

Dünya çapında zincirleri bulunan Victoria’s secret’a sahip olan Limited Brands şirketi, yaptığı açıklamada, firmanın kalan yüzde 45’lik kısmında genç-yetişkin odaklı üretim yapmaya devam edeceklerini duyurdu.

İki taraf arasında imzalanan anlaşmanın detaylarının perşembe günü açıklanması bekleniyor. Markanın kurucusu Leslie Wexner da görevini bırakacak.

L Brands çatısı altında Victoria's Secret, PINK ve Bath & Body Works gibi firmalar bulunuyor.

Yıllık satışı 2019 yılında 7 milyar doları bulan Victoria’s Secret’ın hisseleri ise aynı dönemde yüzde 29’dan fazla düştü. 2015’te 29 milyar dolarlık değere sahip olan şirketin bugünkü piyasa değeri ise 6 milyar dolar düzeyine kadar indi.

Her yıl gelenekselleşen ve 'yılın şovu' olarak aralık ayında gerçekleşen Victoria’s Secret defilesi 2019'da iptal edilmişti.