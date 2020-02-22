Putin’in kimonosunu kim dikti?

Asia-Plus’ın haberine göre İskenderov, Tacikistan Devlet Başkanı Emomali Rahmon’un 2012’de Putin’e doğum gününe bu kimonoyu hediye ettiğini belirterek, “Bize, Putin’e özel olarak kimono dikmemiz söylendi. Bize ölçüler ve diğer parametreler verildi ve biz bir günde kimono diktik” dedi.

Rusya lideri, Şubat 2019’da bu kimonoyla Soçi’de judocularla antrenman yaptı. Şirket kurucusu, bunun kendileri için sürpriz olduğunu anlattı.

İskenderov, “Bu sadece şirketimiz için değil, tüm Tacikistan için bir onur. O gece, dünyanın dört bir yanından; ABD, İtalya, BDT üyeleri ve diğer ülkelerden bizi aradılar. Bazıları tebrik ederken, diğerleri kimono sipariş etti” ifadelerini kullandı.

İskenderov, Tacikistan merkezli Firuz şirketinin ürettiği kimonoların 'Vladimir Putin Kimonoları' adıyla satıldığını söyledi. Markanın, ana sayfasında Putin fotoğrafının yer aldığı internet sitesindeki bilgilere göre söz konusu kimonoların ücreti bin 880 ruble ile 3 bin 580 ruble arasında değişiyor.