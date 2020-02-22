Friends’in özel bölümü kesinleşti

Büyük bir hayran kitlesine sahip ünlü Amerikan komedi dizisi Friends’in özel bir bölüm yapacağı haberi kesinleşti.

1994 yılında yayınlanmaya başlayan ve dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip Friends dizisi oyuncuları özel bir bölüm için tekrar bir araya geliyor. NTV'nin haberine göre HBO, dizinin 'özel bir bölümle' geri döneceğini resmi olarak duyurdu.

Dizinin son bölümünün üzerinden 15 yıl geçmişken özel bir bölüm çekileceği son zamanlarda sıkça gündeme geliyordu. Fakat geçtiğimiz günlerde dizinin başrol oyuncularından David Schwimmer, bunun kesin bir haber olmadığını, böyle bir şeyi doğrulayamayacağını söylemişti.

Dün akşam Matthew Perry, dizi ekibinin 90’lardaki bir fotoğrafını Instagram’da “İşte gerçekleşiyor” notuyla paylaştı.

Perry’nin ardından dizinin diğer oyuncuları Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow ve David Schwimmer’da aynı fotoğrafı, aynı notla paylaştılar.

Friends 1994 – 2004 yılları arasında ABD’de 52.5 milyon kişi tarafından izlendi. 2000’li yıllarından en çok izlenen dizisiydi.

Özel bir bölümün çekileceği dedikoduları Jennifer Aniston’ın, Ekim ayında Instagram hesabından tüm ekibin fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı.