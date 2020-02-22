Diyarbakır'da husumetli aileler düğünde birbirine girdi: Olay hastanede son buldu

Çınar ilçesinde husumetli olan iki aile düğün salonunda karşılaşınca düğün taşlı sopalı kavga alanına döndü. Bıçaklarında kullanıldığı olayda 9 kişi yaralandı.

Kıız kaçırma meselesi yüzünden husumetli olan aileler düğünde bir düğünde karşılaştı. Aileler arasında sözlü başlayan tartışma daha sonra taşlı, bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü.

Savaş alanına dönen kavgada 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaralılara olay yerinde yapılan müdahalenin ardından, yaralılar Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.