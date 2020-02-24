Ermenistan’dan Van’da deprem nedeniyle ölenlerin yakınlarına başsağlığı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan, İran sınırında yaşanan ve Van’da dokuz kişinin ölümüyle sonuçlanan depremle ilgili Türkiye’ye başsağlığı diledi.

Twitter’dan açıklama yapan Zograb Mnatsakanyan, “Van’daki yıkıcı depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına derinden başsağlığı diliyorum. Yaralıların hızla iyileşmesini umuyorum” ifadelerini kullandı.

Deep condolences to families and relatives of victims of devastating #VanEarthquake. Wishing speedy recovery to those injured pic.twitter.com/7aGIRg4Uu8 — Zohrab Mnatsakanyan (@ZMnatsakanyan) February 24, 2020

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan'a bağlı Kotur ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van ve çevre illerde de etkili oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'da hayatını kaybedenlerin sayısının dokuza çıktığını, 37 de yaralı olduğunu açıkladı.