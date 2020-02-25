Adana'da şırdan kıtlığı: Fiyatlar arttı, lokantalar Türkiye'nin dört bir yanından şırdan tedarik etmeye çalışıyor

Adana'da kebaptan sonra en çok tüketilen lezzetlerden biri olan şırdan dolmasının fiyatları, canlı hayvan kesiminin az olması ve talebin artması nedeniyle bazı yerlerde 12 liraya kadar yükseldi. Esnaf, fırsatçılara dikkat çekti.

Adana'da Lokantalar, talebe yetişmek için Türkiye’nin dört bir yanından şırdan tedarik etmeye çalışıyor.

Piyasada şırdan kıtlığı olduğunu anlatan Çelik, "Çiğ şırdanın fiyatı 8 TL’ye kadar yükseldi. Şırdancılar talebe yetişebilmek için 81 kente saldırıyor. Piyasada üretim olursa, çiftçiye destek olursa düzelir" dedi.

Şırdancı Mesut Erdoğan ise 4-5 aydır Katar’a kuzu ihracatı nedeniyle piyasada kesimin azaldığını belirtti ve, "Fiyatları yüksek hale getirmeye çalışıyorlar. Kısa süreliğine bu eksilebilir ama 1 yıl boyunca yok olacak diye bir şey yok. Ticarette kar ve zarar kardeştir" diye konuştu.