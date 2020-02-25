Dünyada bir ilk: Vietnam'da canlı donörden el nakli yapıldı

Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki bir askeri hastanede, dünyada ilk kez canlı donörden el nakli gerçekleştirildi.

VNExpres haber portalının aktardığına göre, nakil, Hanoi şehrindeki askeri, dört yıl önce bir iş kazasında elini kaybeden 31 yaşındaki Pham Van Vuong isimli kişiye yapıldı.

Donör ise iş kazası sonucu sol kolununu kaybeden başka bir hastaydı. Doktorların üç hafta boyunca kolu kurtarma çabaları sonuç vermeyince, kangren başlangıcı nedeniyle amputasyona karar verildi.

Hastanenin doktorları, kesilen koldaki elin hasar görmediğini belirterek bağışlanabileceğini fark edince durumu hastaya anlattı. Hasta, bu fikre olumlu yanıt verdi.

Kararın ardından canlı donörden ilk el nakli ameliyatı 21 Ocak günü gerçekleştirildi. 8 saatlik ameliyatı gerçekleştiren hastane baş cerrahı Nguyen The Hoang, “El nakli diğer organ nakillerine nazaran daha zor çünkü çok fazla kas ve tendom içeriyor" dedi.

Hoang, ameliyattan yaklaşık bir ay sonra hastanın elini kullanmaya başladığını ancak normal bir şekilde kullanabilmesi için biraz daha zaman ve pratik yapmaya ihtiyacı olduğunu belirtti.

© Fotoğraf : VNExpres Pham Van Vuong

Nakil yapılan hasta Vuong ise "Gözlerimi açtığımda yeni bir elim vardı. Çok mutlu oldum. Bu haberi arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum ancak henüz rahat şekilde telefon kullanamıyorum" dedi.

Doktorlar, şu ana kadar dünyada ABD'de 24, Çin'de 13 ve Fransa'da 11 olmak üzere resmi olarak bildirilen 89 uzuv nakli vakası olduğunu, ancak şu ana kadar hiçbir yerde canlı donörden el nakli yapılmadığını aktardı.