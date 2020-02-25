Aynı evde yaşadığı eşinin dini nikahlı karısını 3'üncü kattan aşağı iten Fatma Okan'a müebbet hapis

Bursa'da, 4 çocuk annesi Fatma Okan'a kocasının dini nikahlı ikinci eşi Dilek Okan'ı 3'üncü kattaki pencereden iterek ölümüne neden olduğu olayla ilgili müebbet hapis cezası verildi. Dilek Okan aynı zamanda eşi trafik kazasında öldükten sonra kayınpederiyle dini nikah kıymıştı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 10 yıl önce eşini trafik kazasında kaybeden 1 çocuk annesi Dilek Okan kayınpederi Şaban Okan'la dini nikah kıydı. Dilek Okan nikahın ardından Şaban Okan ve eşi Fatma Okan ile birlikte yaşamaya başladı. Dilek Okan bir süre sonra 3 aylık hamile olduğunu öğrendi.

Olay günü oturduğu binanın 3'üncü katındaki dairede pencere silen Dilek Okan bir anda düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dilek Okan, polis ekiplerine kendisini Fatma Okan'ın ittiğini söyledi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Dilek Okan, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Dilek Okan, Şaban Okan ile Bursa Adliyesi'ne gidip, Fatma Okan'dan şikayetçi oldu. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden çıkarken fenalaşan Dilek Okan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan Fatma Okan ise mahkemeye sevk edildi.

Cinayetle ilgili davanın salı günkü karar duruşmasında konuşan Şaban Okan, resmi nikahlı eşi Fatma Okan'dan şikayetçi olmadı.

Sanık Fatma Okan ise suçsuz olduğunu ve olayla ilgisi olmadığını ifade ederek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Fatma Okan'ın tutukluluk halinin devamına ve 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet cezasına hükmetti.