ABD’li kadının mesanesi alkol üretiyor

ABD’li doktorlar, 61 yaşındaki kadında sıra dışı bir hastalık olan mesane fermantasyonu sendromunu tespit etti. Bu hastalık yüzünden kadının organizması sürekli alkol üretiyor.

Annals of Internal Medicine dergisinin aktardığına göre, siroz hastası olan Pittsburgh sakini 61 yaşındaki kadın, karaciğer nakli için yerel hastanelerden birinde bekleme listesindeydi. Bu tür hastaların kesinlikle alkol tüketimi yasak, ancak doktorlar, kadının alkol bağımlısı olduğundan şüphelenmeye başladı, zira her seferinde tahliyeler idrarında alkol olduğuna işaret etti.

Yaşlı kadın, alkol tüketmediğini kanıtlamak zorunda kaldı. Doktorlar geniş kapsamlı araştırma başlattı, ama gerçek sebebi bulamadı. Kadının kan tahlillerinde alkolün çıkmaması doktorları kuşkulandırdı. Ayrıca hastanın alkol zehirlenmesi belirtileri de yoktu.

Diğer şüpheli durum, kadının idrarında büyük miktarda glikozun ve bira mayasının doğal analoğu olan Candida glabrata mayasının çıkması oldu.

Bu sonuçlar, doktorların sorunun ne olduğunu anlamalarına yardımcı oldu.

Bilim insanları modern tıp tarihinde ilk kez, organizmaya giren şekeri işleyerek etanol üreten Candida glabrata mayası tarafından kışkırtılan mesane patolojisi ile karşılaşıyor.

Hastanın organizmasında, biri mesanede mantar hastalığının bulunması, diğeri de büyük miktarda şekerin bulunması olmak üzere iki faktörün birleştiği ifade edildi.

Araştırmada, “Candida glabrata, bira mayası olarak bilinen Saccharomyces cerevisiae’yi çok andıran bir mantar hastalığıdır. Etil alkol üreten mayanın hastanın mesanesine yerleşerek alkolik sirozunun gelişmesine yol açması gibi eşsiz bir durumla karşı karşıya kaldık” ifadesine yer verildi.

Doktorlar kadına antifungal tedavi başlattı, ama bu tedavi de sonuç vermedi. Sebebin, çok kötü kontrol edilen diyabet hastalığı olduğu tahmin ediliyor.

Bilim insanları, bu vakanın daha önce de yaşandığına ama patolojinin olağandışı ve daha önce bilinmeyen doğası nedeniyle belirtilerinin tanımlanamadığına inanıyor.

Araştırmada, “Anlattığımız deneyim, idrar sisteminde otomatik bira üretimi sendromunun olabileceğini gösteren sinyalleri kaçırmanın ne kadar kolay olduğunu göstermekte” dendi.