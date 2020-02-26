İki genç aktivist bir araya geldi: Malala ve Greta İngiltere'de buluştu

2014 Nobel Barış Ödülü sahibi Pakistanlı insan hakları aktivisti Malala Yusufzay ve iklim değişikliğiyle mücadelesiyle dünyaya ilham veren Greta Thunberg ilk kez bir araya geldi.

Malala Yusufzay ve Greta Thunberg, dün İngiltere’de Malala’nın öğrencisi olduğu Oxford Üniversitesi’nde buluştu.

17 yaşındaki iklim aktivisti Greta, Twitter hesabından Malala ile birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaşarak, “Bugün rol modelimle tanıştım. Başka ne diyebilirim ki?” ifadelerini kullandı.

So... today I met my role model. What else can I say? @Malala pic.twitter.com/n7GnXUngov — Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 25, 2020

Malala da, “Uğruna okulu ekeceğim tek arkadaşım” diyerek Greta’ya karşılık verdi.

She’s the only friend I’d skip school for. pic.twitter.com/uP0vwF2U3K — Malala (@Malala) February 25, 2020

Greta, ‘İklim İçin Okul Grevi’ eylemi nedeniyle İngiltere’de bulunuyor. Bu ziyaret kapsamında Oxford Üniversitesi'ni ziyaret eden Greta, öğrencilerle iklim değişikliği, bilim ve oy verme hakkında konuştu.

Şu anda 22 yaşında olan Malala, kız çocuklarının okula gitmesi için Pakistan'da mücadele ederken Taliban tarafından başından vurulmuştu.

2014 yılında Nobel Barış Ödülü'nü alan en genç kişi olan Malala, yıllardır kadınların eğitime erişimi için çalışıyor.

İsveç’te iklim için başlattığı okul greviyle bir anda dünyayı ayağa kaldıran ve küresel eylemlerin fitilini ateşleyen Greta ise dünya liderlerine iklim krizi konusunda kafa tutuyor. Greta da Time dergisi tarafından geçen yıl ‘Yılın Kişisi’ seçilmişti.