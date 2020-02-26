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11:21 26 Şubat 2020
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    Evlilik, nikah

    TÜİK: Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı

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    TÜİK verilerine göre 2019 yılında evlenen çiftlerin sayısı yüzde 2.3 azalırken, boşanma sayısı yüzde 8 arttı.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Buna göre; evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılında 554 bin 389 iken 2019 yılında yüzde 2.3 azalarak 541 bin 424 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı binde 6.56 olarak gerçekleşti.

    Boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında 143 bin 573 iken 2019 yılında yüzde 8.0 artarak 155 bin 47 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı binde 1.88 olarak gerçekleşti.

    İlk evlenme yaşı yükseldi

    Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2019 yılında erkeklerde 27.9 iken kadınlarda 25.0 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,9 yaş olarak gerçekleşti.

    Kaba evlenme hızının 2019 yılında en yüksek olduğu il, binde 7.89 ile Aksaray oldu. Bu ili binde 7,86 ile Adıyaman, binde 7.77 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4.45 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4.93 ile Tunceli, binde 5.19 ile Bayburt izledi.

    Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin kaba evlenme hızları incelendiğinde, 2017 yılında en yüksek kaba evlenme hızının olduğu ülke binde 7.5 ile Litvanya oldu. Litvanya'yı binde 7.3 ile Romanya ve binde 7.1 ile Türkiye izledi. En düşük kaba evlenme hızının olduğu ülke ise binde 3.1 ile Slovenya oldu.

    Yabancı gelinde artış

    Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenme oranları yıllara göre incelendiğinde, yabancı damat oranına göre yabancı gelin oranının arttığı görüldü. Yabancı gelinlerin sayısı 2019 yılında 23 bin 264 olup toplam gelinlerin yüzde 4,3'ünü oluştururken yabancı damatların sayısı 4 bin 580 olup toplam damatların yüzde 0,8'ini oluşturdu.

    Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı damatlar içinde yüzde 31.0 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 16.4 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 6.8 ile Avusturyalı damatlar izledi.

    Suriyeliler ilk sırada

    Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde yüzde 14.5 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde 11.7 ile Azerbaycanlı gelinler ve yüzde 10.5 ile Alman gelinler izledi.

    Boşanmada İzmir birinci

    Kaba boşanma hızının 2019 yılında en yüksek olduğu il, binde 2.95 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,88 ile Antalya, binde 2.71 ile Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0.25 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0.33 ile Siirt ve Muş izledi.

    Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin kaba boşanma hızları incelendiğinde, 2017 yılında en yüksek kaba boşanma hızının olduğu ülke binde 3.1 ile Letonya, en düşük kaba boşanma hızının olduğu ülkeler ise binde 0.7 ile Malta ve İrlanda oldu. Kaba boşanma hızı 2017 yılında binde 1.6 olan Türkiye, Avrupa Birliği üyesi 12 ülke ile beraber Avrupa Birliği ortalamasının altında yer aldı.

    Boşanmaların yüzde 36'sı ilk yılda

    Boşanmaların 2019 yılında yüzde 36,0'ı evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,6'sı ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

    Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2019 yılında 155 bin 47 çift boşanırken 139 bin 660 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü.

    Çocukların velayetinin 2019 yılında yüzde 76.0'ı anneye, yüzde 24.0'ı babaya verildi. Velayete verilen çocuklara 18 yaş altı çocuklar ile 18 yaş üstü engelli çocuklar dahildir.

    Etiketler:
    Boşanma, Nikah, Evlilik, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜİK
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