Onur Büyüktopçu: 'Köpekler dışkılarını sokağa yapıyorlar, havlıyorlar, korkuyoruz' diyorlar, kendi b.kunuzda boğulun

Sunucu Onur Büyüktopçu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan kedi-köpek ölümlerine tepki gösterdi. Kendisine "Köpekler dışkılarını sokağa yapıyorlar", "Havlıyorlar, korkuyoruz" şeklinde mesajlar gönderildiğini belirten Büyüktopçu, "Kendi b.kunuzda boğulun" tepkisini gösterdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinin tatil cenneti Göltürkbükü mahallesinde, son iki ayda otuza yakın kedi ve köpek zehirlendi. Bugün de 3 sahipli köpek zehirlenerek öldürüldü. Söz konusu ölümler sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda ünlü isim, bu konuda yardım isteyen hayvanseverlerin çığlıklarını takipçilerine ulaştırırken sunucu Onur Büyüktopçu sert bir çıkışta bulundu.

Olayı kınayan paylaşımları sonrasında kendisine gönderilen ‘dışkılarını sokağa yapıyorlar, çok havlıyorlar, korkuyoruz’ mesajlarını okuduğunu söyleyen Onur Büyüktopçu, hiçbir mazeretin hayvanları zehirlemeyi haklı gösteremeyeceğini belirtti. Büyüktopçu, bu kişilere "Kendi b*kunuzda boğulun" tepkisini gösterdi.