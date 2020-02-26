Danışmanı ve reklam yüzü olduğu Nespresso için çocuk işçi çalıştırıldığını öğrenen George Clooney: Şaşırdım ve üzüldüm

Nespresso'nun Guatemala'da çocuk işçi çalıştırılan çiftliklerden kahve aldığı ortaya çıktı. Şirketin parçası olan insan hakları savunucusu ünlü aktör, şaşırdığını, üzüldüğünü, sürdürülebilirlik için daha yapmaları gereken çok şey olduğunu söyledi.

İngiliz TV kanalı Channel 4'un Dispatches isimli programı, İsviçre merkezli gıda devi Nestle'nin Nespresso markası için Guatemala'da kahve üreten çiftliklerde çocukların çalıştırıldığını ortaya çıkardı. Soru işaretleri, Nespresso'nun yönetiminde yer alan ve reklam yüzü olan Hollywood yıldızı George Clooney'e yöneldi.

İnsan hakları denilince mangalda kül bırakmayan ve bir insan hakları avukatıyla evli olan George Clooney, Nespresso için Guatemala'da çocuk işçi çalıştırıldığı haberi karşısında üzüldüğünü söyledi. Üretim hammaddesini Güney Amerika'daki kaynak ülkelerden etik şekilde devşirdiğini iddia eden Nespresso da 10. büyük kahve üreticisi Guatemala'da bulunan çiftliklerden kahve almayı durduracağını açıkladı.

Clooney'nin şirketteki rolü tam da bunu önlemekken

Kahvenin düzgün yönetilen, sürdürülebilirlik ilkesiyle çalışan çiftliklerden edinilmesini garantiye almakla sorumlu Nespresso sürdürülebilirlik danışma kurulunun üyesi olan Clooney, "7 yıl önce başladığında büyük bir proje olduğunu biliyorduk ve dürüst olmak gerekirse bu haberi görünce şaşırdım ve üzüldüm" dedi.

"Açıkçası bu kurulun ve bu şirketin daha yapması gereken çok iş var ve o işler yapılacak" vurgusu yapan Oscar ödüllü aktör-yapımcı, haberi hazırlayan gazeteci Anthony Barnett'ın bu çalışma koşullarını soruşturmaya devam etmesi ve düzelmedikleri takdirde bildirmesi temennisinde bulundu.

Eşi Amal ile birlikte siyasi-toplumsal aktivist olarak da tanınan ünlü aktör, şöyle konuştu:

"İyi bir şirket olmanın sorumlulukları arasında bulunan denetleme ve düzeltme mekanizmasını çalıştırmak sadece şirketin görevi değildir, aynı zamanda Barnett gibi bağımsız gazeteciler de herkese vaatlerini tutup tutmadıklarının hesabını sormalıdır."

Son Nespresso reklamında Taht Oyunları (Game Of Thrones) dizisinin kadrosundan Natalie Dormer ile birlikte oynayan Clooney, şirketin sürdürülebilirlik politikasının dünya çapında binlerce kahve çiftliğinde emek verenlerin hayatlarını ve geçimlerini düzelttiğini savundu.

Şirketin birlikte çalıştığı 'Rainforest Alliance' ve 'Fairtrade International' isimli STK'lerin Güney Sudan'da çiftlikleri yeniden inşa etmek için hayatlarını tehlikeye attığını ve kasırgadan sonra Porto Riko'da çiftçilerin çiftliklerini onarmalarına yardım etmek için bir yıl geçirdiğini anlattı.

Nespresso'dan da çocuk işçi çalıştırılmasının kabul edilemez olduğu ve çalıştıran çiftlikleri belirlemek için soruşturma açtığı açıklaması geldi.

CEO Guillaume Le Cunff "Yüksek standartlarımızın karşılanmadığının iddia edildiği yerde derhal harekete geçeriz. Soruşturma tamamlanana dek o bölgeden kahve almayacağız. Ortaya çıkardığımız her meselenin üzerine özenle ve sabırla gideceğiz ve kararlı adımlar atacağız" dedi.

Ancak aralık ayında Thomson Reuters'in bir soruşturması da Brezilya'da zorla çalıştırılan insanların emeğiyle üretilen kahvenin ruhsat veren kurumlar tarafından 'kölelik yoktur' ibaresiyle Nespresso gibi büyük markalara satıldığını ortaya çıkarmıştı.