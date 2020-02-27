Göksel: Aşk acısını seviyorum

Türkiye turnesi kapsamında Kocaeli, Bartın ve Karabük’te 3 gün art arda konser veren Göksel, özel hayatına dair konuştu. Şimdiye kadar bir kere ihanete uğradığını ama hiç aldatmadığını söyleyen Göksel, aşk acısını sevdiğini söyledi.

Türkiye turnesine çıkan 48 yaşındaki popçu, özel hayatına dair konuştu. Aşkın baş etmesi zor bir duygu olduğunu söyleyen Göksel şunları söyledi:

"Aşık olunca kontrolü kaybediyorum. Baş etmesi zor bir duygu. Tüm kabuğum kırılıyor. Aynı zamanda birine bu denli yüksek bir duygu beslemek beni telaşlandırıyor. Canım yansa bile gitmesin isterim. Zaten aşk acısını da severim. Kalbim hiçbir zaman boş olmaz."

Güzel sesi kadar besteleriyle de adından söz ettiren Göksel, geçen eylül ayında gitarist Osman Şahin ile flört etmeye başlamış, kısa süre önce de ‘Ben Fena Aşığım’ adlı bir albüm çıkarmıştı.