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15:29 27 Şubat 2020
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    Hıncal Uluç'tan RTÜK'e: Ece Erken evli ve iki çocuklu adamla yaşadığını açıklamış, manevi değerlerinize uygun mu?

    © Fotoğraf : Twitter
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    Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Beyaz TV'de magazin programı sunan Ece Erken'in 'evli ve iki çocuklu adamla yaşadığını' açıkladığını belirterek RTÜK Başkanı Şahin’e "Erken'in yaptığı iş, bana tarifini hâlâ yollamadığınız sizin manevi değerlerinize uygun mu düşüyor? Ya da, siz programa değil, yayınlayan kanala göre mi ceza kesiyorsunuz?" dedi.

    © Fotoğraf : Twitter
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    Uluç, köşe yazısının 'RTÜK ve de zina!' başlıklı bölümünde daha önce soruduğu soruya cevap alamadığını belirterek RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e yeni bir soru daha yöneltti.

    Erken'in yeni ilişkisine değinen Uluç, Şahin'e 'Halkın manevi değerlerini tarif edin', sorusunu yönelterek, "Ece Erken, Beyaz TV kanalındaki kendi sunduğu programda 'Evli ve iki çocuklu bir zengin adamla' birlikte yaşadığını açıklamış. Oysa, yaptığının adı hem yasalarımızda, hem inançlarımızda (İslam, Müslüman, Yahudi olun fark etmez, hepsinde) zina ve suç.. Suçu teşvik etmek ise Türk Ceza Kanunu'nda bile suç.. O zaman Sayın Şahin, Ece Erken'in yaptığı iş, bana tarifini hala yollamadığınız sizin manevi değerlerinize uygun mu düşüyor?" dedi.

    "Ya da, siz programa değil, yayınlayan kanala göre mi ceza kesiyorsunuz?" ifadelerini kullanan Uluç, "Bakın, tekrar ediyorum. Konu fevkalade hassas olduğu için aynen yayınlayacağım yazılı cevap istiyorum ki, sonra 'Yanlış anlaşılmış, söylemedim, duymadım' gibi tartışmalar olmasın. Yazılı yollayın siz. Cevabı alınca sizi ararım ben" dedi. 

    Geçen günlerde birçok medya organında sunucu Erken'in Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan aynı zamanda evli ve iki çocuk babası olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişkisi olduğu haberleri yer almıştı. Konuyla ilgili canlı yayında açıklama yapan Erken, "Ortada yasak bir şey yok, herkes biliyor" açıklaması yapmıştı. 

    Mahmutyazıcıoğlu'nun avukatı ise "Müvekkilim hakkında devam eden hukuki sürecin 3. kişilerle bir alakası yoktur ve gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı. 

    Etiketler:
    RTÜK, Ece Erken, Hıncal Uluç
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