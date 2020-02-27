Rusya’da Batmobile, polisin çevirmesine takıldı

Rusya’nın başkenti Moskova’da polis DC Comics’in Batman karakterinin aracı Batmobile gibi tasarlanmış bir aracı çevirdi.

Batman’in aracı ‘Batmobile’ gibi tasarlanmış bir araç, yol güvenliği kurallarına uygun olmadığı gerekçesiyle Moskova’da polisin çevirmesine takıldı.

Rusya İçişleri Bakanlığı’nın Moskova dairesinden yapılan açıklamada, aracın özel olarak üretildiği, resmi kaydı olmadığı belirtildi. Aracın fazla büyük olduğu gerekçesiyle halka açık yolların güvenliği için uygun olmadığı kaydedildi.

Batmobile’in ismi belirtilmeyen 32 yaşındaki sahibi hakkında ise kayıt altına aldırmadığı aracının trafik güvenliğine aykırı boyutlarda olmasından dolayı soruşturma açıldı.