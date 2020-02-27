Google, Huawei ile çalışmak için lisans başvurusunda bulundu

Üst düzey bir yetkilinin açıklamalarına göre teknoloji devi Google, Çinli telekomünikasyon devi Huawei ile yeniden çalışmak için lisans başvurusunda bulundu.

ABD'nin Huawei’ye yönelik ticaret yasağı ile ilgili en büyük sorun, firmanın Google'ın mobil hizmetlerini yeni telefonlarında ve tabletlerinde kullanamaması olarak öne çıkıyor.

Bu, Çinli markayı Google'ın hizmetlerine alternatif olarak kendi Huawei Mobil Hizmetleri'ni (HMS) oluşturmaya zorladı.

Teknobuk'un haberine göre, Google'ın Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Sameer Samat, Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulunarak, firmanın Huawei ile iş ilişkilerini sürdürmek için ABD hükümetine başvurduğunu söyledi.

CNN Türk'ün aktardığına göre Trump yönetimi, daha önce Huawei'ye karşı uyguladığı ticaret yasağını esnetmek istediğini belirtmişti.

Yapılan açıklamalarda, Huawei ile çalışmak isteyen şirketlerin bir lisans programına dahil olması gerektiği ifade edilmişti.