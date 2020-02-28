DSÖ’den Rusya’nın ‘koronavirüs’ önlemlerine onay

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Rusya ve bazı diğer ülkelerin koronavirüse karşı attığı adımları duyurdu.

Ghebreyesus, bugünkü basın toplantısında, “Son iki hafta içinde yeni vaka bildirmeyen bazı ülkeler var. Bunlar Belçika, Kamboçya, Hindistan, Nepal, Filipinler, Rusya, Şri-Lanka ve Vietnam. Tüm bu ülkeler farklı. Ama bu örnek, hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik aktif erken önlemlerin yardımcı olduğunu kanıtlıyor” dedi.

Yeni hastaların ortaya çıkmasının, derhal tepki gösterilmesi gereken bir sorun olduğunu ve yeni vakaların ortaya çıkmasına karşı hiçbir garantinin olmadığını söyleyen Ghebreyesus, örnek olarak İsveç ve Finlandiya’yı gösterdi.

Koronavirüse karşı mücadelede kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunun altını çizen Ghebreyesus, enfeksiyonun yayılmasını önlemek için büyük çaba harcayan Çinli ve Rus yetkililerin iyi koordine edilmiş eylemlerini anlattı.