Super Bowl devre arası şovu hakkında 'porno film, orji simülasyonu' suçlamasıyla şikayet yağıyor

ABD Federal İletişim Komisyonuna Super Bowl’daki Jennifer Lopez-Shakira konserinin, ailece izlenen maçı 'rezil' ve 'ahlaksız' bir şova çevirdiği gerekçesiyle şikayet yağıyor. Şikayetçilerin 'apaçık müstehcen' içerik nedeniyle televizyonu kapatmak zorunda kaldıklarını söylemeleri, ABD'nin en çok reyting alan yayını için tehdit oluşturuyor.

Amerikan Futbol Ligi şampiyonluk maçı Super Bowl’daki Jennifer Lopez ve Shakira’lı devre arası şovu kimilerini memnun eder kimilerini öfkelendirirken, ikinci grupta en az 1312 bin kişi Federal İletişim Komisyonuna (FCC) şikayette bulundu.

Şikayetçiler, etkinliğin organizatörlerini, üst düzey bir spor karşılaşmasını 'rezil' ve 'ahlaksız' bir şova çevirmekle suçlamakta söz birliği ediyor.

‘Exposed butt cheeks, twerking & simulated orgies’: FCC receives thousands of complaints over Super Bowl Halftime Show — RT Sport News https://t.co/Qbpr1rjCQO — Gabriel Foley 🎙️ (@gabrielfoley) March 1, 2020

3 Şubat’ta Miami’de oynanan Super Bowl maçının devre arası şovunda 50 yaşındaki Jennifer Lopez direk dansı yaparken, 43 yaşındaki Shakira da halatla göbek dansı sergilemişti.

Pek çok izleyici, ABD'nin en çok reyting alan, her yaştan insanı ekran başına toplayan, dolayısıyla ailece izlenen bir spor karşılaşmasına 'cinsel unsurlar boca edildiği' gerekçesiyle tepki göstermeye devam ediyor.

J-Lo, Shakira ve dansçıları 'tüm vücut hatlarını ortaya koyan giysiler içinde popolarını tümüyle gözler önüne sermeleri, popo sallama dansı etmeleri, orji simülasyonu yapmaları' gerekçesiyle tepkilerin odağında. Bu manzaranın 'aile dostu olmadığı' gibi 'saldırgan olduğunu' düşündüklerini belli edenlerin sayısı hiç de az değil.

"God forbid we expected to watch football and a quick concert but instead had our eyes molested," one viewer from Tennessee wrote in a complaint. https://t.co/Umxk9jMtPn — The Hill (@thehill) February 25, 2020

Federal İletişim Komisyonuna yapılan şikayetlerden birinde "Ben 20 dolara porno izlemek için Playboy kanalına abone olmadım ki. Tek istediğimiz ailece oturup Super Bowl izlemekti" derken, bir diğeri "Tanrı korusun, futbol ve devre arasında kısa bir konser izlemeyi beklerken gözlerimiz cinsel istimara uğradı" diye sesini yükseltti.

'Vulgar!' 'Disgusting!' 'Soft core porn!'



Read complaints the FCC received after the J-Lo/Shakira halftime show 🙄 https://t.co/9RjDqm5H0P — Sports Illustrated (@SInow) February 26, 2020

Bir başkası "Lütfen lütfen lütfen pornografiy durdurun" diye yalvarırken, "Tüm aile iğrendik ve televizyonu kapatmak zorunda kaldık. Bunun eğlenceli bir aile etkinliği olması gerekiyordu" şikayeti, gelecekteki reyting oranlarını tehdit etti.

'Apaçık müstehcen' içerik nedeniyle televizyonu kapatmak zorunda kaldıklarını söyleyenlerin sayısı azımsanacak gibi değil.

Bir şikayette "O şov, ahlaklı olan her şeye yönelik bir rezaletti, ailece izliyorduk, çocuklarım izliyordu, bizden evvel bu ülkeyi inşa eden herkes için bir rezaletti. Ahlakımızın kar için satılması ne büyük utanç" diye isyan edildi.

Daha önce rahip Dave Daubenmire, Super Bowl devre arası gösterisinde önceden "müstehcen içerik" uyarısı yapılmamasından dolayı Amerikan Futbol Ligi yetkililerine, sponsorlara ve kablolu TV yayıncısına 867 trilyon dolarlık tazminat davası açacağını söylemişti.