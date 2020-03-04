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16:37 04 Mart 2020
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    İsveç'in Malmö kentinde Hansa'nın 'Kadınların yayılmasını kutlamak' kampanyasından bir görüntü

    İsveç'te kadınları bacaklarını açarak yolculuk etmeye teşvik eden kampanyaya kızanlar, faturayı feminizme çıkardı

    © REUTERS / Hansa : Celebrate the Womanspread
    Yaşam
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    Erkeklerin toplu taşımada bacaklarını açarak oturması her ülkede kadınlar için rahatsızlık kaynağıyken, İsveç'te kadınların bacaklarını açarak yolculuk etmesini teşvik eden reklam kampanyası başlatıldı. Erkeklerde kınanan davranışın kadınlarda teşvik edilmesine, nettaşlar tepki yağdırdı.

    İsveç'in Malmö kentindeki Hansa alışveriş merkezinin Malmö Reklam Ajansı ile işbirliğine giderek hazırladığı kampanyada, karizmatik görünümlü kadınların toplu ulaşımda yanında başkasına yer bırakmayacak şekilde bacaklarını açarak yolculuk etmelerinin video ve fotoğrafları kullanılıyor. 

    Kadınların kamusal alanda daha fazla yer kaplamasını teşvik etmeyi amaçladığı söylenen kampanyanın sloganı da 'Kadınların yayılmasını kutlamak'.

    Reklam panoları ve yazılı basın kadar görsel, podkast ve radyo yayınlarında da boy gösterecek kampanyayla aynı zamanda Malmö kent merkezine kadın müşterilerin geri dönmesinin sağlanması amaçlanıyor.

    "Şehir merkezini canlandırma mücadelesine girdik" diyen Hansa pazarlama müdürü Johan Bladh, Malmö Reklam Ajansı'nın hazırladığı kampanyanın yaratıcı olduğunu ve kendi pozisyonlarıyla uyuştuğunu savundu.

    Ama erkeklerde kınanan davranışı kadınlarda teşvik etmesi açısından tartışmalı kampanya, sosyal medyada kaşların kalkmasına yol açtı.

    Bir kullanıcı "Hansa Malmö kadınların yayılmasını kutlamamız gerektiğini düşünüyor" paylaşımına palyaço sırıtışı ekledi.

    Bir diğeri, bambaşka yerden girdi:

    "Kaba saba bayağılık. Kadınların böyle davranması feministlik mi oluyor? Tuhaf davranıştan söz edilebilir. Bugünün feministleri gerçekten de tuhaf. Geçmişin çocuk bahçesi, eşit ücret için mücadeleler yürüten has feministleri çok başkaydı." 

    Kadınların 'kasık bölgelerini ortaya seren' davranışlara teşvik edilmelerinin 'güçlü cinsel işaret' anlamına geldiğine dikkat çekenler olduğu gibi, 'feminizmin kadınların en kötü düşmanı olduğunu' savunmak için fırsat bulanlar oldu.

    En çok, mantık yürütmedeki hatanın altı çizildi.

    "Kadınlar erkeklerin davranışlarını beğenmiyor, ama temelde erkeklerin davranış kalıplarını aynen kopyalıyor" diyen çıktı.

    "Sürekli erkek 'baskısı' ve 'sorunlu' davranışlarına dikkat çekip bunları kopyalamak ve sonra da bu tavrı havalı ve güçlü olmak şeklinde sunmak. Bunlar ironi kavramını da kaybetmiş" diye desteğe gelen oldu.

    Bir başkası, "Sol iletişimciler: 1) Bazı erkeklerin kötü davranışlarını genelleştiriyor, 2) erkeklerin bu kötü davranıştan vazgeçmesi yerine kadınların onları taklit etmesi gerektiğini düşünüyor, çok ciddi ve yaratıcı" tepkisini gösterdi.

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