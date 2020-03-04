İsveç'te kadınları bacaklarını açarak yolculuk etmeye teşvik eden kampanyaya kızanlar, faturayı feminizme çıkardı

Erkeklerin toplu taşımada bacaklarını açarak oturması her ülkede kadınlar için rahatsızlık kaynağıyken, İsveç'te kadınların bacaklarını açarak yolculuk etmesini teşvik eden reklam kampanyası başlatıldı. Erkeklerde kınanan davranışın kadınlarda teşvik edilmesine, nettaşlar tepki yağdırdı.

İsveç'in Malmö kentindeki Hansa alışveriş merkezinin Malmö Reklam Ajansı ile işbirliğine giderek hazırladığı kampanyada, karizmatik görünümlü kadınların toplu ulaşımda yanında başkasına yer bırakmayacak şekilde bacaklarını açarak yolculuk etmelerinin video ve fotoğrafları kullanılıyor.

Kadınların kamusal alanda daha fazla yer kaplamasını teşvik etmeyi amaçladığı söylenen kampanyanın sloganı da 'Kadınların yayılmasını kutlamak'.

Reklam panoları ve yazılı basın kadar görsel, podkast ve radyo yayınlarında da boy gösterecek kampanyayla aynı zamanda Malmö kent merkezine kadın müşterilerin geri dönmesinin sağlanması amaçlanıyor.

'Vulgar' Swedish ad celebrating womanspreading under fire – video https://t.co/0bEhceJjW9 — Sputnik (@SputnikInt) March 4, 2020

"Şehir merkezini canlandırma mücadelesine girdik" diyen Hansa pazarlama müdürü Johan Bladh, Malmö Reklam Ajansı'nın hazırladığı kampanyanın yaratıcı olduğunu ve kendi pozisyonlarıyla uyuştuğunu savundu.

Ama erkeklerde kınanan davranışı kadınlarda teşvik etmesi açısından tartışmalı kampanya, sosyal medyada kaşların kalkmasına yol açtı.

Bir kullanıcı "Hansa Malmö kadınların yayılmasını kutlamamız gerektiğini düşünüyor" paylaşımına palyaço sırıtışı ekledi.

"Att män vågar ta plats i det offentliga rummet är så självklart att det till och med har fått en egen benämning. Varför är det inte lika vanligt att kvinnor breder ut sig?"



Hansa Malmö tycker att vi ska fira "womanspreading" 🤪🤡 pic.twitter.com/KFGsIIl43k — Norna🇸🇪 (@Yggdrasilsnorna) March 1, 2020

Bir diğeri, bambaşka yerden girdi:

"Kaba saba bayağılık. Kadınların böyle davranması feministlik mi oluyor? Tuhaf davranıştan söz edilebilir. Bugünün feministleri gerçekten de tuhaf. Geçmişin çocuk bahçesi, eşit ücret için mücadeleler yürüten has feministleri çok başkaydı."

Vulgärt. Ska kvinnor bete sig såhär för att vara feminister nu också? Snacka om att agera märkligt. Feminister är sannerligen riktigt märkliga. Annat var det med de äkta gammelfeministerna som kämpade för dagis, lilvärdig lön osv. — Maya Persson (@mayapersson2) March 1, 2020

Kadınların 'kasık bölgelerini ortaya seren' davranışlara teşvik edilmelerinin 'güçlü cinsel işaret' anlamına geldiğine dikkat çekenler olduğu gibi, 'feminizmin kadınların en kötü düşmanı olduğunu' savunmak için fırsat bulanlar oldu.

En çok, mantık yürütmedeki hatanın altı çizildi.

"Kadınlar erkeklerin davranışlarını beğenmiyor, ama temelde erkeklerin davranış kalıplarını aynen kopyalıyor" diyen çıktı.

Kvinnor gillar inte hur män beter sig men kopierar i princip alla mäns beteendemönster. — Guðröðr (@perrso1) March 1, 2020

"Sürekli erkek 'baskısı' ve 'sorunlu' davranışlarına dikkat çekip bunları kopyalamak ve sonra da bu tavrı havalı ve güçlü olmak şeklinde sunmak. Bunlar ironi kavramını da kaybetmiş" diye desteğe gelen oldu.

Tänk att ständigt peka ut ”förtryck” och ”problematiska” beteenden hos män, för att sedan kopiera dessa beteenden och nu framhäva dem som coola och stärkande. Ironin går förlorad hos dessa tröttmössor. 🥳 — Eric Ernerstedt (@ericernerstedt) March 1, 2020

Bir başkası, "Sol iletişimciler: 1) Bazı erkeklerin kötü davranışlarını genelleştiriyor, 2) erkeklerin bu kötü davranıştan vazgeçmesi yerine kadınların onları taklit etmesi gerektiğini düşünüyor, çok ciddi ve yaratıcı" tepkisini gösterdi.