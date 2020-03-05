Kayıt
17:43 05 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Antalya'nın batısında 50 metre derinlikte keşfedilen 3 bin 600 yıllık batığın taşıdığı yük açısından da çok önemli olduğu ifade eden Doç. Dr. Öniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

    Antalya'daki dünyanın en eski batığında yüze yakın bakır külçe bulundu

    DHA
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 170
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103873/57/1038735799_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_8fb0c95075294bf814c017d2a722a042.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202003051041537221-antalyadaki-dunyanin-en-eski-batiginda-yuze-yakin-bakir-kulce-bulundu/

    Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, Antalya'daki dünyanın en eski batığından yüze yakın bakır külçe çıkarıldığını belirterek, “Bu ingotlardan (bakır külçe) dünyada beş tane var. Bu batıkta ise yüze yakın bulundu. Bilimsel olarak çok değerli” dedi.

    Öniz, Antalya'nın Fethi'nin 813. yılı etkinlikleri kapsamında, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen "Antalya'da Sualtı Arkeolojisi" başlıklı konferansta, denizin içinde insanlara ait kalıntıları ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

    Akdeniz Üniversitesinin su altı arkeolojisi alanında dünyada en önde gelen beş üniversite arasında yer aldığına işaret eden Öniz, üniversiteye ait geminin, uluslararası öğrencilere de eğitim verdiğini kaydetti.

    Dünyada su altı arkeolojisi adına kullanılan tüm envanterin kendilerinde de mevcut olduğuna dikkati çeken Öniz, 2018'de Antalya, Mersin, Adana kıyılarında 39 batık tespit ettiklerini bildirdi.

    © AA / Arşiv
    Ağustosta en fazla külçe altın kazandırdı
    Geçen yıl ise sadece bir ayda yaptıkları yüzey çalışmasında 32 batık bulduklarını ifade eden Öniz, bu batıkların binlerce yıl öncesinin deniz ticaret yöntemlerini, insan yaşam tarzlarını gösterdiğini dile getirdi.

    ‘Dünyada beş tane var’

    Öniz, Antalya kıyılarında 4 bin yıl öne kullanılan çapa bulduklarını, bunun da tarihin her döneminde kentin önemli olduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti:

    "Adrasan'da bulduğumuz roma dönemi tabak batığı önemli. Günümüzden bin sene öncesine ait tabak setlerini bulduk. Bu setler bin yıl önce de hanımların tabak seti kullandıklarını gösterdi. Antalya'da dünyanın en eski batığını bulduk. MÖ 16. yüzyıla ait bir batığın kazısını yaptık. Bunun bilimsel makalesini yayınlayarak dünyaya duyurduk. Dünyanın en eski batığını Türk bilim adamları olarak ortaya çıkartmamız bizleri gururlandırdı. Bu batıkta ingotlara (bakır külçe) rastladık. Bu ingotlardan dünyada beş tane var. Bu batıkta ise yüze yakın bulundu. Bilimsel olarak çok değerli. Bu bakırlar Kıbrıs'ın bakır madenlerinden çıkartılmıştı. O dönem nereye gittiğini bilmiyoruz. Belki de Troya'ya gidiyordu."

    Kazılarda Osmanlı askerlerine ait mataralar bulduklarını anlatan Öniz, Alanya Müzesi'nde mataraların tuzdan arındırma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. 

    İlgili konular:

    Antalya’daki gemi batığında 74 bakır külçe bulundu: 'Dünyada 5 örneği var'
    Etiketler:
    Hakan Öniz, bakır, bataklık, Akdeniz Üniversitesi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmanın kazananlarından İspanyol fotoğrafçı Rubén P. Bescós'un iPhone 11 Pro Max ile çekilmiş görüntüsü.
    iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğrafları belli oldu
    Karikatür
    ABD, barış anlaşmasından bu yana Taliban'ı ilk kez vurdu
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet