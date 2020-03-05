Berlusconi, 12 yıllık ilişkisini noktaladı: Ayrılık kararını parti duyurdu, yeni sevgilisinin vekil olduğu iddia edildi

İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi, 12 yıldır birlikte olduğu sevgilisinden ayrıldı. Berlusconi'nin, kendi partisine mensup 30 yaşındaki milletvekili Marta Fascina ile birlikte olduğu iddia edildi.

Silvio Berlusconi'nin liderliğini yaptığı Forza Italia partisi, 83 yaşındaki milyarder siyasetçi ile 34 yaşındaki sevgilisi Francesca Pascale'ın ayrıldıklarını duyurdu. 12 yıldır birlikte olan çiftin 'arkadaş kalacakları' belirtildi.

Repubblica gazetesi, Pascale'ın 'şaşkın olduğunu' ve partiden gelen bu açıklamaya hazırlıksız yakalandığını iddia etti. Gazeeteye göre Pascale, "Ona dünyanın tüm mutluluğunu diliyorum ve umarım benim onunla ilgilendiğim gibi kendisiyle ilgilenecek birini bulur" dedi.

Pascale, daha önce verdiği bir röportajda, neredeyse her gün Berlusconi'ye kendisiyle evlenmek isteyip istemediğini sorduğunu söylemişti.

Seks skandalları ve gaflarına rağmen İtalyan siyasetini 20 yıldan uzun bir süre domine eden Silvio Berlusconi, iki kez boşandı.

Berlusconi'nin 30 yaşındaki Marta Fascina ile birlikte olduğu iddia edildi. Fascina, Forza Italia partisine mensup bir milletvekili.

Ünlü siyasetçi 2013 yılında reşit olmayan biriyle ilişkiye girmekten yedi yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak Yargıtay’da aklanmıştı.