Netanyahu'dan koronavirüs önlemi: Namaste selamı verin

İsrail'de bir yıl içindeki üçüncü seçimden yine birinci çıkan ama koalisyon kurup kuramayacağı soru işareti olan Başbakan Benyamin Netanyahu, koronovirüs salgınıyla mücadelede Hint açılımı yaptı.
Ultra Ortodoks Yahudi siyasetçi, Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ile basın toplantısı düzenleyen Netanyahu, geleneksel el sıkışmanın bırakılması gerektiğini söyledi.
Sağcı lider, kendisinin el sıkışmama politikasını benimsediğini söyleyip İsraillileri de kendi izinden gitmeye çağırdı.
‘Find any way to avoid shaking hands’: #Netanyahu advises #Israelis to use #India's '#Namaste' greeting to fend off germs amid #coronavirus epidemic— RT (@RT_com) March 5, 2020
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Hintliler gibi avuçları birleştirip 'Namaste' (merhaba) denilmesini ya da İbranice 'Şalom' (merhaba/barış) diyerek başla selam verilmesini tavsiye eden İsrail lideri ,"El sıkışmayın da ne yaparsanız yapın" mesajını vermesinin ardından ellerini birleştirip geleneksel Hint selamını gerçekleştirdi.
#Israel#Covid19#coronavirus— Desi vichar (@DV99999) March 5, 2020
Prime Minister @netanyahu told israelis to stop shaking hands with other in backdrop of Corona Virus.
He suggested them to practise Indian style of Namaste to greet.pic.twitter.com/wA4VNYWhS6
'Namaste' teşvikçisi bu gösteriden son derece memnun kalan Hindistan'ın İsrail Büyükelçiliği, koronovirüsün yayılmasını önleme amacıyla Netanyahu'nun tavsiyesine uyulması yönünde paylaşım yaptı.
İsrail'de en az 15 kişide görülen ama ölümle sonuçlanmayan koronovirüse karşı önlem olarak Çin, İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, Avusturya, İsviçre gibi salgın yaşayan ülkelerden gelenlere iki haftalık katantina uyguluyor.
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