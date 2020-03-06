Uzaya giden ilk kadın Tereşkova, 83. doğum gününü kutluyor

1963 yılında uzaya giden ilk kadın olarak tarihe geçen Rus kozmonot Velentina Tereşkova, 83 yaşına girdi.

Valentina Tereşkova, Vostok-6 uzay aracı ile 16 Haziran 1963'te uzay uçuşu gerçekleştirdi ve uzaya giden ilk kadın olarak dünya tarihine girdi.

Tereşkova'nın 2 gün 22 saat 50 dakika süren uçuşu sırasında, içinde bulunduğu uzay aracı dünyanın etrafında tam 48 kez tur attı.

Uzaya giden ilk kadın Valentina #Tereşkova bugün 6 Mart'ta 83. doğum gününü kutluyor. 16 Haziran 1963’de #Vostok #uzay aracılığıyla uzaya çıkan Tereşkova, dünya yörüngesinde 48 tur attı, üç güne yakın uzayda kalmıştı. pic.twitter.com/m9epCd6olO — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) March 6, 2020

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