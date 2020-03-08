‘Geleceğe Dönüş’ yıldızları yıllar sonra yeniden buluştu

80'li yılların unutulmaz serisi Geleceğe Dönüş'ün iki yıldızı yıllar sonra bir araya geldi.

İkonik bilim-kurgu serisi Back to the Future’ın unutulmaz yıldızları Christopher Lloyd ve Michael J. Fox önceki günlerde bir davette buluştu. Oyuncular, Instagram hesaplarından ayrı ayrı iki fotoğraf paylaştı.

'Dr. Emmet Brown' karakterini canlandıran Christopher Lloyd'un paylaştığı fotoğraf kısa sürede binlerce yorum ve beğeni toplarken, hayranlarının oldukça heyecanlandığı görüldü.

Parkinson hastalığının araştırılması için kurulan Michael J. Fox Foundation’ın bir poker etkinliğinde buluşan ikilinin 35 yıl sonra tekrar bir araya gelmesi görenleri duygulandırdı.