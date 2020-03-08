Turistlerin koronavirüssüz tatil için tercihi Türkiye: 'Burada insanları virüsten nasıl koruyacaklarını biliyorlar'

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs seyahat planları yapan turistleri de etkiliyor. İstanbul’a gelen çok sayıda turist, tedbirli ve güvenli olduğu için Türkiye'ye seyahat etmeyi seçtiğini söyledi. Öte yandan salgını kafasına takmayıp "Hayatınızı yaşayın" diyen turistler de var.

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyaya yayılırken Türkiye’de virüs vakası görülmedi.

Dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul’a gelen ve turistler ise Türkiye’nin tedbirli ve güvenli olduğunu, bunun da seyahat planlarını etkilediğini söyledi.

Filipinler’den İstanbul’a 3 gün önce gelen Nicole isimli turist, "Bence Türkiye çok tedbirli ve bu ülkeye gelen kişiler için yeteri kadar güvenli. Demek istediğim burada henüz vaka yok, bu da iyi bir şey. İstanbul’daki zamanımın tadını çıkarıyorum. Umarım Türkiye’de virüs vakası çıkmaz ve insanlar buraya gelmeye devam eder" dedi.

Pakistan’dan İstanbul’a 2 gün önce gelen ve 1 hafta daha burada kalacak olan Muhammed isimli turist ise, Türkiye’nin güvenli olduğunu düşündüğünü ve bu yüzden burayı tercih ettiğini belirtti: "Umarım gelecek günler için de güvenli kalmaya devam edecek. Buradaki ziyaretimi belki uzatabilirim çünkü İstanbul çok güzel bir yer."

Rusya’nın başkenti Moskova’dan gelen bir grup kadın turist ise, İtalya’nın mimarisi ve su kanalları ile öne çıkan şehri Venedik ve Türkiye’ye gelmek arasında seçim yapmak zorunda kaldıklarını, ancak henüz virüs vakası görülmediği için biletlerini alıp buraya geldiklerini belirtti. Türkiye’nin virüs düşünüldüğünde güvenli olduğunu düşündüklerini belirten ve 4 gündür İstanbul’da olan Moskovalı turistler, Türkiye’yi ziyaret etmeyi diğer kişilere de tavsiye ettiklerini söyleyerek “Sıradan bir Rus ailesi her yaz Antalya’ya gitmeli. Bu düzenli olarak yaptığımız bir şey” dedi.

Arnavutluk’tan gelen ve burada olduğu süre içinde sadece İstanbul’u gezmeyi planladığını söyleyen başka bir turist ise şöyle konuştu: “Burada virüs vakası olmadığı için güvenli olabileceğini düşündüm. Diğer ülkelerde virüsten etkilenen insanlar var. Bu yüzden 'Neden Türkiye'ye gitmeyeyim ki?' dedim. Burası ziyaret etmesi gerçekten güzel bir yer, burayı sevdim. Virüsün burada yayılacağını düşünmüyorum, insanları virüsten nasıl koruyacaklarını biliyorlar."

Cuma günü ailesi ile İngiltere’den İstanbul’a geldiklerini ve 3-4 gün daha burada kalacaklarını belirten bir turist ise “Koronavirüs dünyada yayılmış durumda ancak burada yayıldığını duymadık. Rezervasyonumuzu yaptık, aslında virüs yayılmadan önce yapmıştık ama umalım ki daha da fazla yayılmasın” diye konuştu.

Öte yandan bazı turistler ise virüsün seyahat planlarını etkilemediğini, virüs yayılsın ya da yayılmasın zaten her şekilde seyahat edeceklerini belirtti.

Cuma günü Almanya’dan İstanbul’a gelen Jamal, virüse dair yaşanan gelişmelerin seyahat planını etkilemediğini belirterek “Hayatın tadını çıkarmalısınız. Seyahat etmeli ve görmek istediklerinizi görmelisiniz. Ellerinizi yıkamak gibi dezenfektan kullanmak gibi önlemler almalısınız. Bu aslında bu kadar kafaya takılmamalı” dedi.

İngiltere’den İstanbul’a cuma günü geldiğini belirten bir turist ise virüse dair yaşanan son gelişmelerin kendi seyahat planını etkilemediğini belirterek “Bunun çok kafaya takılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tüm dünyada yayıldığını biliyorum ancak bence hayatınızı önceden olduğu gibi yaşamaya devam etmelisiniz” diye konuştu.