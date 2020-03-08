Kayıt
14:22 08 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama
    İstanbul'daki turistler

    Turistlerin koronavirüssüz tatil için tercihi Türkiye: 'Burada insanları virüsten nasıl koruyacaklarını biliyorlar'

    © DHA /
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (414)
    0 103
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104155/48/1041554841_0:0:1600:900_1200x675_80_0_0_1fe8c669fe5a022198965b4c27968be4.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202003081041554874-turistlerin-koronavirussuz-tatil-icin-tercihi-turkiye-burada-insanlari-virusten-nasil/

    Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs seyahat planları yapan turistleri de etkiliyor. İstanbul’a gelen çok sayıda turist, tedbirli ve güvenli olduğu için Türkiye'ye seyahat etmeyi seçtiğini söyledi. Öte yandan salgını kafasına takmayıp "Hayatınızı yaşayın" diyen turistler de var.

    Çin’de ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyaya yayılırken Türkiye’de virüs vakası görülmedi.

    Dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul’a gelen ve turistler ise Türkiye’nin tedbirli ve güvenli olduğunu, bunun da seyahat planlarını etkilediğini söyledi.

    Filipinler’den İstanbul’a 3 gün önce gelen Nicole isimli turist, "Bence Türkiye çok tedbirli ve bu ülkeye gelen kişiler için yeteri kadar güvenli. Demek istediğim burada henüz vaka yok, bu da iyi bir şey. İstanbul’daki zamanımın tadını çıkarıyorum. Umarım Türkiye’de virüs vakası çıkmaz ve insanlar buraya gelmeye devam eder" dedi.

    Ekrem İmamoğlu
    © AA /
    İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs için alınan önlemleri açıkladı
    Pakistan’dan İstanbul’a 2 gün önce gelen ve 1 hafta daha burada kalacak olan Muhammed isimli turist ise, Türkiye’nin güvenli olduğunu düşündüğünü ve bu yüzden burayı tercih ettiğini belirtti: "Umarım gelecek günler için de güvenli kalmaya devam edecek. Buradaki ziyaretimi belki uzatabilirim çünkü İstanbul çok güzel bir yer."

    Rusya’nın başkenti Moskova’dan gelen bir grup kadın turist ise, İtalya’nın mimarisi ve su kanalları ile öne çıkan şehri Venedik ve Türkiye’ye gelmek arasında seçim yapmak zorunda kaldıklarını, ancak henüz virüs vakası görülmediği için biletlerini alıp buraya geldiklerini belirtti. Türkiye’nin virüs düşünüldüğünde güvenli olduğunu düşündüklerini belirten ve 4 gündür İstanbul’da olan Moskovalı turistler, Türkiye’yi ziyaret etmeyi diğer kişilere de tavsiye ettiklerini söyleyerek “Sıradan bir Rus ailesi her yaz Antalya’ya gitmeli. Bu düzenli olarak yaptığımız bir şey” dedi.

    © REUTERS / REMO CASILLI
    Avrupa'da koronavirüs yayılmaya devam ediyor: Fransa'da ölü sayısı 16'ya yükseldi, Malta'da ilk vaka görüldü
    Arnavutluk’tan gelen ve burada olduğu süre içinde sadece İstanbul’u gezmeyi planladığını söyleyen başka bir turist ise şöyle konuştu: “Burada virüs vakası olmadığı için güvenli olabileceğini düşündüm. Diğer ülkelerde virüsten etkilenen insanlar var. Bu yüzden 'Neden Türkiye'ye gitmeyeyim ki?' dedim. Burası ziyaret etmesi gerçekten güzel bir yer, burayı sevdim. Virüsün burada yayılacağını düşünmüyorum, insanları virüsten nasıl koruyacaklarını biliyorlar."

    Cuma günü ailesi ile İngiltere’den İstanbul’a geldiklerini ve 3-4 gün daha burada kalacaklarını belirten bir turist ise “Koronavirüs dünyada yayılmış durumda ancak burada yayıldığını duymadık. Rezervasyonumuzu yaptık, aslında virüs yayılmadan önce yapmıştık ama umalım ki daha da fazla yayılmasın” diye konuştu.

    Öte yandan bazı turistler ise virüsün seyahat planlarını etkilemediğini, virüs yayılsın ya da yayılmasın zaten her şekilde seyahat edeceklerini belirtti.

    Hindistan’da korona endişesiyle ineğin dışkıyla duş alıyorlar
    © İHA /
    Koronavirüsten korunmak için ineğin dışkısıyla duş aldılar
    Cuma günü Almanya’dan İstanbul’a gelen Jamal, virüse dair yaşanan gelişmelerin seyahat planını etkilemediğini belirterek “Hayatın tadını çıkarmalısınız. Seyahat etmeli ve görmek istediklerinizi görmelisiniz. Ellerinizi yıkamak gibi dezenfektan kullanmak gibi önlemler almalısınız. Bu aslında bu kadar kafaya takılmamalı” dedi.

    İngiltere’den İstanbul’a cuma günü geldiğini belirten bir turist ise virüse dair yaşanan son gelişmelerin kendi seyahat planını etkilemediğini belirterek “Bunun çok kafaya takılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tüm dünyada yayıldığını biliyorum ancak bence hayatınızı önceden olduğu gibi yaşamaya devam etmelisiniz” diye konuştu.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (414)
    Etiketler:
    Koronavirüs, Çin, Turist, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Minibüs şoförü Mehmet Şirin Çiçek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınlara özel bir dizi karar aldı. Çiçek, minibüse binen kadınları karanfil ile karşılıyor. Karanfil ile karşılanan kadınlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Çiçek’in kadınlardan bugüne özel olarak ücret tarifesi almaması kadın yolcular tarafından çok takdir edildi. Ayrıca minibüsünde 1 TL’ye sattığı sularla her gün 100’den fazla sokak hayvanına mama ve su aldığını ifade eden Çiçek, hem kendi kazancının bir bölümüyle hem de sudan kazandığı paralarla iki çocuğun da eğitim masraflarını karşılıyor.
    ‘İyilik Minibüsü’: Karanfillerle karşıladığı kadınlara ulaşımı ücretsiz yaptı
    Karikatür
    ABD, barış anlaşmasından bu yana Taliban'ı ilk kez vurdu
    Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet