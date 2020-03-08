Siyah flamingo ikinci kez Türkiye'de

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca en son 2017'de, Adana Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda görüntülenen siyah flamingonun 3 yıl sonra yine Adana'da görüldüğü açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bahar aylarıyla birlikte milyonlarca göçmen kuşun geldiği Türkiye, bu yıl siyah flamingoyu da ağırlıyor.

Adana Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda görüntülenen siyah flamingo 3 yıl sonra yine Adana'da görüldü https://t.co/JsKBSr820U pic.twitter.com/Iv5msrPZJV — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 8, 2020

​Türkiye'de ilk kez 2017'de Adana'nın Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda görüntülenen siyah flamingo, 2013 yılında İsrail'de, 2015 ve 2016'da ise Kıbrıs'ın güney sahillerinde tespit edilmişti.

Bu yıl yine Adana'da Akyatan-Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlileri tarafından yaban hayatı izleme ve takip çalışmaları sırasında drone ile görüntülenen siyah flamingo, doğa korumacılar ve kuş gözlemcilerinin büyük ilgisini çekti.

Flamingo, sığ sularda yaşayan, eğri ve uzun boyunlu, beyaz-kırmızı tonlarda tüylere sahip bir su kuşu türü olarak biliniyor. Tüylerindeki kırmızı-roza renk tonları, yedikleri yiyeceklerin içerdiği karotin miktarına göre değişiyor. Çok az karotin içeren besinler aldıklarında tüyleri daha beyaz oluyor. Vücutlarındaki genetik bozukluktan dolayı siyah ya da koyu kahverengi olabilen flamingolar, dünya üzerinde bugüne kadar çok az görüldü.

Flamingonun siyah olması da melanizm yani 'siyah renklenme' olarak biliniyor. Yüksek melaninli bir hayvan, kendi türünün yaygın renginin aksine tamamen siyah da olabiliyor.