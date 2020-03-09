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14:47 09 Mart 2020
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    Fındık'ın önlüğü, okuldaki kulübesine asıldı

    Fındık'ın önlüğü okuldaki kulübesine asıldı

    © DHA /
    Yaşam
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    Tokat'ın Turhal ilçesindeki Kayacık köy okulunun maskotu haline gelen ve yakalandığı gençlik hastalığı nedeniyle tedaviye gittiği Ankara'da kurtarılamayan Fındık'ın ölümü üzüntüye neden oldu. Fındık'ın giydiği önlük okulun bahçesindeki kulübesine asıldı.

    Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kayacık köyünde Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu Müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta bularak, okula getirdiği av köpeği melezi yavru köpek, okulun maskotu oldu. Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer'in diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan ve 'Fındık' ismi verilen köpek, 3 hafta önce rahatsızlanarak Turhal'dan Ankara'ya sevk edildi. 'Gençlik hastalığı' teşhisi konulan ve özel klinikte tedavi olan Fındık, önceki gece yaşamını yitirdi.

    Fındık'ın ölüm haberi okulunda üzüntüyle karşılandı. Fındık'ın sınıfta giydiği okul önlüğü bugün bahçesinde bulunan kulübesinin girişine asıldı. 

    Fındık'ın cansız bedeninin akşam saatlerinde kente geleceği ve ilçede gömüleceği öğrenildi. 

    Çelenk gönderdiler 

    Sosyal medyada fenomen olan, Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu Fındık'ın ölümünün ardından büyük üzüntü yaşandı. İlçede bulunan Mimar Sinan İlkokulu, Fındık'ın okuluna üzerinde 'Fındık Seni Unutmayacağız" yazılı siyah çelenk gönderdi. Gönderilen çelenk, Fındık'ın okul bahçesinde bulunan kulübesinin önüne bırakıldı. 

    'Okula tekrar bir hayvan edineceğiz'

    Fındık'ın ölümünden dolayı çok üzüldüklerini ifade eden Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer, "Çok üzüldük. Dün akşam haberlerden öğrendim. Duyunca hiç inanamadım. Hemen Mustafa öğretmenimizi aradım. O da onayladı. Çok üzüldüm bugün sabah okulda bir toplantı yaptık. Fındık'a gelen mamaları velilerimizle beraber küçük paketler yaparak sokak hayvanlarına dağıtma kararı aldık. Bu karar bizim de çok hoşumuza gitti'' dedi.

    Öğrencilerin haberden dolayı üzüldüklerini ama kendilerinin onlara gereken morali vereceklerini ifade eden Göçer şunları söyledi:

    ''Bunu kısa sürede toplayacağımıza inanıyoruz. Öğretmenlerimiz ve velilerimizle bunu çocuklara atlattıracağız. Biz Fındık'tan önce de hayvan besliyorduk. Fındık'ın yanında bir köpeğimiz daha vardı. O da daha önce ne olduysa ortadan kayboldu. Bundan sonra da besleyeceğiz, çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamaktan vazgeçmeyeceğiz. Tekrar okulumuz için bir hayvan edinmeyi düşünüyoruz" dedi. 

    'Gel pisi pisi' kitabını okuyorduk'

    Sabah okula gelen öğrenciler Fındık'ın öldüğünü haberlerden duyduklarını belirterek, "Onu çok seviyorduk. Öğretmenimizi aradık. Fındık'ın öldüğünü söyledi. Öğretmenimiz de bize 'Sabah biz bu konuyu hep beraber konuşacağız' dedi. Onu biz çok seviyorduk. Onunla birlikte oyun oynuyorduk, top oynuyorduk. Yemek veriyorduk. Onunla ders yapıyorduk. 'Gel pisi pisi' kitabını okuyorduk. O bizim okulumuzun maskotu olmuştu" dediler. 

     

    Etiketler:
    gençlik hastalığı, Fındık, Tokat
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