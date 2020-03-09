Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Düzce ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz’in kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana ve Hatay çevrelerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
- İstanbul °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
- Ankara °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
- İzmir °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Antalya °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Zonguldak °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
- Trabzon °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri pus ve sisli
- Erzurum °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
- Diyarbakır °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
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