Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Hava durumu raporlarına göre, Türkiye etkili olan lodosla birlikte yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Akşam saatlerinden itibaren İzmir ve Antalya başta olmak üzere kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış beklenirken, gece saatlerinden itibaren ise İstanbul ve Ankara'nın da yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Düzce ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz’in kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana ve Hatay çevrelerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.