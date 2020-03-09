Diyetisyenler Rusya, ABD, Almanya ve İspanya liderlerinin beslenme biçimlerini karşılaştırdı

Avrupa Obezite Tıp Enstitüsü’nden beslenme uzmanlarının Rusya lideri Putin, ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Merkel ve İspanya Başbakanı Sanchez’in hangi gıdaları tükettiklerini belirleyip karşılaştırdıkları öğrenildi.

İspanyol El Confidencial gazetesindeki habere göre Avrupalı beslenme uzmanları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in hangi gıdaları tükettiklerini belirleyip karşılaştırdı.

67 yaşındaki Putin kıskanılacak formda kalmayı başarıyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre obezite oranının yüzde 25.7 olduğu Rusya’da 67 yaşındaki Putin’in kıskanılacak bir formda olduğunu yazan gazete, Rus liderin standart olarak yağsız et, yağlı ve yağsız balık çeşitleri, meyve, sebze, tahıl ve yumurta tükettiğini ifade etti.

Habere göre derin işlemden geçmiş gıdalar ve alkol tüketmekten kaçınan Putin, kadeh kaldırmak durumunda olduğu zamanlarda şarap ya da bira içmeyi tercih ediyor.

Rus liderin kahvaltıda omlet veya çiğ bıldırcın yumurtası, meyve ve kuruyemiş, darı ve Altay balı eklenmiş karabuğday lapası tercih ettiği, hafif akşam yemeğinde ise süt ve yoğurt ürünleri tükettiği kaydedildi.

Putin’in sürekli olarak yüzme, dövüş sanatları, kayak ve hokey gibi sporları icra etmesi sayesindeyse iyi formda kalmayı başardığı vurgulandı.

Trump kolesterol sorununa rağmen fast food’u şiddetle destekliyor

Obezite oranınn yüzde 37.3 olduğu ABD’de Başkan Trump’ın kolesterol sorunu olduğunu yazan gazete, 30.4 olan vücut kitle endeksinin ise 1. derece obezite olduğuna işaret ettiğinin altını çizdi. Habere göre 73 yaşındaki Trump, fast food’u şiddetle destekliyor ve yumurta, peynir, pastırma ve soslu hamburger ve sandviçleri yemeyi tercih ediyor. ABD lideri patates kızartması, pizza, meşrubat, hamur işi ve kızarmış kanat yemekten de çekinmiyor.

Haberde, alkol tüketmeyen fakat kafeinli coca cola light ve çikolatalı kokteylleri seven Trump’ın gençliğinde beyzbol ve futbola ilgi duyduğu, fakat şimdi az hareketli bir yaşam tarzı sürdürdüğü kaydedildi.

Diyetisyenler tüm bu faktörlerin hiperkolesterolemi ve kardiyovasküler hastalık riskini arttırdığını hatırlattı.

Merkel Alman mutfağına sadık

Obezite oranınn yüzde 25.7 olduğu Almanya’da 65 yaşındaki Başbakan Angela Merkel’in kayaklı koşu ve yürüyüş yapmayı sevdiği, fakat sürekli sporla uğraşmadığı ifade edilen haberde, Merkel’in Alman mutfağının olmazsa olmazlarından soslu ve püreli sosis mönülerini, peynir fondü ve bira tüketmekten geri kalmadığı, fakat akşam yemeğinde sebze yemeyi tercih ettiği vurgulandı.

Başbakan Sanchez haftada 3 kez spor yapıyor

Uzmanların çalışmasında, obezite oranının yüzde 27.1 olduğu İspanya’da ise 48 yaşındaki Başbakan Pedro Sanchez’in çok iyi formda olduğuna dikkat çekildi, Sanchez’in dengeli Akdeniz diyetini tercih ettiği, bol miktarda yeşillik, salata, ızgara et ve balık tükettiğine vurgu yapıldı.

Sanchez’in sıkı kahvaltı ettiği, çok su içtiği, alkollü içeceklerden ise köpüklü ya da kırmızı şarabı tercih ettiği, aynı zamanda ağırlık çalışmalarını koşu ve bisikletle kombine ederek haftada 3 kez spor yaptığı anlaşıldı.