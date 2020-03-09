12 bin kişilik Apple Park, koronavirüs salgını nedeniyle sessizliğe bürünecek

Apple'ın uzay gemisini andıran yeni kampüsü Apple Park'ta görev yapan çalışanlardan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mümkünse uzaktan çalışmaları ve işlerini evden yürütmeleri istendi.

Donanımhaber'in aktardığına göre 12 bin kişilik genel merkezde görevli personelin büyük bir kısmının uzaktan çalışmaya başlaması ile birlikte devasa kampüs sessizliğe bürünecek.

Apple Park yakınlarında 20 koronavirüs vakası görüldü

Apple Park çalışanları arasında henüz koronavirüs vakası görülmedi. Ancak kampüsün yer aldığı Kaliforniya'daki Santa Clara bölgesinde resmi olarak kayıtlara geçen 20 koronavirüs vakasının olduğu bildirildi.