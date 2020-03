Avustralya, Facebook'a 529 milyar dolarlık dava açtı

Avustralya, 2018 yılında meydana gelen, küresel bir skandala yol açan ve sosyal medya devinin milyarca dolarlık zarar etmesine sebep olan Cambridge Analytica skandalı sebebiyle Facebook’a dava açıyor.

Avustralya’daki Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu’na göre ihlal için kişi başına ceza 1,7 milyon dolara kadar ulaşabiliyor. Uzmanlar, Cambridge Analytica tarafından kullanılan 86 milyon profil arasında 311.074 Avustralyalı Facebook kullanıcısı olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla Facebook’un ödeyeceği ceza 529 milyar dolara ulaşıyor.

Teknoloji devi benzer bir sebepten ötürü Birleşik Krallık’ta da 500 milyar sterlin cezaya çarptırılmıştı.

Webtekno'nun aktardığına göre, Avustralya İstihbarat Komisyonu Ofisi’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Facebook’a karşı dava işlemlerinin bildirildiği duyuruldu. Davacı tarafın iddiasınınsa şirketin, ciddi ve sürekli bir biçimde gizliliğe müdahale ettiği oldu.

Şirkete karşı açılan davada 'This is Your Digital Life' uygulamasıyla Avustralyalı Facebook kullanıcılarının kişisel verilerinin ortaya çıkarıldığı, hatta toplanan verilerle politik profil belirlemesi yapıldığı ve verilerin üçüncü taraflarla paylaşıldığı iddia edildi.

Tech Crunch’ta yer alan habere göre söz konusu 'This is Your Digital Life' uygulaması, GSR adlı bir geliştirici tarafından tasarlandı ve Cambridge Analytica tarafından Facebook kullanıcılarının verilerini toplamak ve işlemek için kullanıldı. Amacın ise edefli politik reklamlar olduğu öne sürüldü.

Avustralya İstihbarat ve Gizlilik Şefi Angelene Falk, yaptığı açıklamada "Facebook’un varsayılan ayarları, kişisel bilgilerin ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Bu sebepten ötürü 311.127 Avustralyalı Facebook kullanıcısının verilerinin satılmak ve politik profil çıkarmak için kullanıldığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.