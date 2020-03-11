Google'dan koronavirüs önlemi: Evden çalışılacak

Yeni tip koronavirüs nedeniyle dünya çapında pek çok şirket evden çalışma sistemine geçiyor. Google da evden çalışma sistemine geçen şirketler arasına katıldı.

T24'te yer alan habere göre, ABD'de en çok vakanın görüldüğü eyaletlerden biri olan California merkezli Google, çalışanlarına 10 Nisan'a kadar evden çalışma çağrısı yaptı. Şirket, vakanın en çok görüldüğü yer olan Seattle'daki iş yerini daha önce boşaltmıştı.