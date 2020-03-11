Apple'dan koronavirüs rehberi: Apple ürünlerinizi nasıl temizleyebilirsiniz?

Koronavirüs salgınına karşı Apple şirketi, ’Apple ürünlerinizi nasıl temizleyebilirsiniz’ adı altında bir rehber hazırladı.

Dünyadaki etkisini giderek artıran koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle büyük kuruluşlar önlem almaya devam ediyor.

Uzmanlar Koronavirüse karşı hijyen açısından en çok dikkat edilmesi gereken noktaların başında bozuk ve kağıt para, kapı kolları, musluk başlıkları, toplu taşımalarda kullanılan tutamaçlar ve cep telefonları, ortak kullanılan klavye ve mouse gibi araçların geldiğini belirtiyor.

Apple'ın kullanıcıları için ’Apple ürünlerinizi nasıl temizleyebilirsiniz’ konulu Apple’ın destek sayfasına bir rehber yüklediği bildirildi.

Ürünlerin temizliğinde daha önce 'Temizlik ürünleri kullanmayın' uyarısında bulunan Apple’ın güncellenen kılavuzunda Apple ürünlerinin temizlenmesi için alkollü mendil ya da dezenfeksiyon mendili öneriliyor.

Apple'ın kılavuzdaki açıklaması ise şu şekilde:

“Apple ürününüzün ekran, klavye veya diğer dış yüzeyler gibi sert, gözeneksiz yüzeylerini yüzde 70 izopropil alkollü mendil ya da clorox dezenfeksiyon mendili kullanarak nazikçe silebilirsiniz.”

Koronavirüse karşı daha önce de tedbir alan Apple'ın CEO'su Tim Cook, 12 bin kişilik Apple Park'taki çalışanlarının ofislere gitmek zorunda olmadığını açıklamış ve çalışanlarına mümkünse evden çalışmalarını önermişti.