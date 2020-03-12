60 yıllık evli çift koronavirüsten iki saat arayla öldü

Della Sera gazetesinde yer alan habere göre, Bergamo eyaletindeki çift, 60 yıl boyunca birlikte yaşadı. Adam 86, eşi ise 82 yaşındaydı.

Ölen çiftin oğulları, anne ve babasının 39 derece ateşle evde sekiz gün geçirdiklerini, babasının cumartesi, annesinin ise pazar günü hastaneye kaldırıldığını ve salı günü yerel saatle 09.15 ve 11.00'de hayatlarını kaybettiklerini söyledi.

Elderly couple die hours apart after contracting the deadly #Coronavirus in northern Italy.https://t.co/z5rdseIwuu — Ladi Dairo (@Ladi_Dairo) March 12, 2020

Çiftin oğulları Facebook hesabından, "Merhaba baba ve anne. Bu virüs sizi aynı gün aldı. Merak ediyorum, orada, yukarıda kavga etmeye devem ediyor musunuz? Sanırım evet, ama bu kavga birbirinizi saran kollarınızda son bulacak" paylaşımında bulundu.

Çin'den sonra koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da 189 kişinin daha hayatını kaybetmesi nedeniyle ölü sayısı 1016'ya çıktı.

İtalyan makamlar, virüsün şimdiye dek 15 bin 113 kişiye bulaştığını açıkladı.